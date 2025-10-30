Logoteleclubitalia

Impossibile passeggiare, marciapiedi impraticabili nella strada dietro l’ospedale di Giugliano

Come abbiamo più volte documentato, a Giugliano passeggiare resta un’impresa in molte strade cittadine.

Questa volta ci troviamo in una delle arterie più trafficate e strategiche della città, alle spalle dell’ospedale di Giugliano, lungo la strada parallela a via Fratelli Maristi. Qui camminare sui marciapiedi è pressoché impossibile.

Gli alberi, ormai molto grandi, hanno sollevato l’asfalto con le radici, creando dislivelli pericolosi per i pedoni. Una situazione che si ripete lungo tutto il tratto.

Non va meglio sul lato opposto, dove oltre alle stesse deformazioni del suolo,  erba alta e incolta copre parte del cammino, rendendo difficile anche tenere d’occhio i propri passi.

Un problema annoso, che continua a mettere in difficoltà i cittadini costretti ogni giorno a muoversi tra slalom e ostacoli.

