“Particolare decoder utilizzato per accedere illegalmente ai contenuti dei canali televisivi italiani ed esteri a pagamento.” E’ questa la definizione di “Pezzotto“, termine napoletano che entra ufficialmente a far parte della lingua italiana.

Il termine “pezzotto” entra nel vocabolario Treccani

Infatti il significato della parola è riportato sul dizionario Treccani che ne ha riconosciuto il valore. Il termine “Pezzotto” è stato registrato come neologismo. La parola ha origini dialettali, poi è entrata a far parte del gergo comune tanto da identificare, in questo caso, l’apparecchio elettronico.

Sappiamo bene, però, che la suddetta parola ha anche altri significati difatti nel gergo colloquiale partenopeo: la si usa per indicare qualcosa di arrangiato, posticcio. Ad esempio a Napoli si è soliti esclamare “ Ho messo un pezzetto” indicando la zappetta sotto al tavolo traballante.

Non è l’unico significato: la parola indica anche oggetti contraffatti, come nel caso descritto dalla Treccani il decoder per la tv, ma possono essere “appezzottate” quindi realizzate in modo falso, non conforme all’originale, borse, scarpe e così via nel gergo legato all’illecito.