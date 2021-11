Il decreto sul “super green pass” è stato approvato. Il consiglio dei Ministri ha dato il via libera al provvedimento, che entrerà in vigore dal 6 dicembre, contenente nuove regole per contrastare la quarta ondata del Coronavirus.

Il “super green pass” diventa legge: lockdown per i non vaccinati

Il certificato verde rafforzato, che aveva già ottenuto il voto favorevole in cabina di regia, è stato approvato all’unanimità dalle forze di maggioranza e sarà valido anche in zona bianca.

In base alle nuove regole, chi non è in possesso del super green pass non potrà entrare in bar e ristoranti al chiuso, palestre, impianti sportivi, cinema, teatri, discoteche né partecipare a spettacoli, feste e cerimonie pubbliche.

E non solo: le persone che non sono vaccinate o guarite dal Coronavirus non potranno nemmeno soggiornare nelle strutture alberghiere. Introdotta anche la riduzione della validità del green pass, da 12 a 9 mesi.

Obbligo terza dose del vaccino

Tra le principali novità, c’è anche l’introduzione dell’obbligo della terza dose per docenti, personale sanitario, Rsa e forze dell’ordine, a partire dal 15 dicembre.

Trasporti

La cabina di regia inoltre ha deciso l’aumento e il rafforzamento dei controlli da parte delle forze di polizia.

Il green pass – e non quello rafforzato – sarà richiesto anche sul trasporto pubblico locale (metro, bus e tram), treni regionali e interregionali. Dal 6 dicembre, il tampone sarà dunque valido solo per andare al lavoro, per i servizi essenziali e per gli spostamenti, anche per quelli a lunga percorrenza.