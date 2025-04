Massimo Pelliccia, Sindaco di Casalnuovo di Napoli e componente dell’Esecutivo di ANCI Campania, ha inviato oggi una formale richiesta di accesso agli atti e di commissariamento immediato dell’associazione regionale, denunciando irregolarità nella gestione interna.

Il Sindaco Pelliccia chiede l’accesso agli atti ed il commissariamento di ANCI Campania

Al centro della segnalazione la nomina di Francesco Morra a Vicepresidente Vicario di ANCI Campania, avvenuta senza alcuna comunicazione preventiva ai componenti dell’Esecutivo e in modo del tutto unilaterale.

“La nomina, risalente al 29 gennaio 2025 e mai resa nota prima delle dimissioni del Presidente Carlo Marino, è stata giustificata con un protocollo mai condiviso pubblicamente fino a poche ore fa – spiega Pelliccia –. È un atto non solo di dubbia regolarità, ma ispirato da logiche politiche che nulla hanno a che vedere con i valori di trasparenza e legalità che dovrebbero guidare ANCI.”

Il primo cittadino sottolinea inoltre che, solo dopo alcune dimostranze, il sito dell’associazione è stato aggiornato per inserire la nomina, in quella che definisce una “gestione potenzialmente alterata ex post”. Alla luce di quanto accaduto, Pelliccia chiede un accesso completo alla documentazione amministrativa relativa alla nomina del Vicario, incluse date di protocollo, comunicazioni ufficiali e aggiornamenti del portale online e la nomina di un Commissario Straordinario, ai sensi dello statuto, per garantire imparzialità e legalità nella gestione di ANCI Campania.

“Dopo lo scioglimento del Comune di Caserta per presunte infiltrazioni camorristiche – conclude Pelliccia – era doveroso agire nella massima trasparenza. Invece, si è scelta la via della forzatura e dell’opacità”.