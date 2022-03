Il ristorante “Il Peschereccio” di Villaricca entra a far parte del “Registro Eccellenze Italiane”. Il locale sito in corso Europa a Villaricca è stato insignito della prestigiosa targa. A darne notizia il team di chef Francesco Bosso attraverso i canali social. Un premio che giunge dopo un’accurata indagine che vede analizzare, oltre alla qualità dei piatti e all’utilizzo di ingredienti di qualità, anche il servizio in sala curato dalla amatissima direttrice di sala Maddalena.

Chef Bosso, commenta così questo risultato:“Questo è il risultato del grande lavoro svolto, tra sala e cucina, da tutta la nostra squadra, che nonostante il periodo di difficoltà, non si è mai fermato. Curiamo nei minimi particolari la preparazione dei piatti, cercando di unire la tradizione con le novità, e il servizio rispettando appieno il nostro claim Come al mare come a casa. Affinché chi viene al Peschereccio possa sentirsi in un luogo accogliente e possa degustare i nostri piatti di mare”.

COMUNICATO STAMPA