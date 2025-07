Il Riesame scagiona di nuovo Pirozzi: nessun coinvolgimento sulla vicenda rifiuti

Nuovo capitolo giudiziario nell’ambito dell’inchiesta sull’appalto per l’igiene urbana affidato alla Teknoservice. Il Tribunale del Riesame ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura di Napoli Nord contro il rigetto, da parte del giudice per le indagini preliminari, delle richieste di misure cautelari nei confronti della maggior parte degli indagati.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per Benedetto, Oliviero, Giuseppe Spacone, Antonio Poziello, Vittorio Iorio, Luigi Vitiello, Giuseppe Magno e Raffaele Schettino. L’unico ricorso ritenuto ammissibile è stato quello presentato nei confronti dell’ex sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, ma anche in questo caso i giudici del Riesame hanno rigettato la richiesta, ritenendo insussistenti i presupposti per applicare misure cautelari e dunque assenza della gravità indiziaria.

Il collegio difensivo è composto da Auriemma, Poziello, Grosso, Giametta, Griffo, Sepe, Maiello, Lo Russo, D’Alterio.

La Procura di Napoli Nord aveva impugnato il diniego del GIP relativo a misure restrittive nei confronti di vari soggetti coinvolti, tra cui amministratori pubblici e rappresentanti della società Teknoservice, che gestisce il servizio di raccolta rifiuti. Al centro dell’inchiesta ci sono presunti illeciti legati all’affidamento e alla gestione dell’appalto, con ipotesi di reato che spaziano dalla turbativa d’asta alla corruzione.

Resta da vedere se la Procura intenderà proseguire con ricorso in Cassazione.