400 dosi di hashish nascoste in auto, 12mila euro in contati in casa e carta del reddito di cittadinanza con tanto di ricarica. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della stazione di Striano dopo aver fermato un uomo di 39 anni di origini marocchine.

Il pusher con un tesoretto da migliaia di euro in casa: arrestato 39enne

Soufi Abdeslam, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato a Poggiomarino mentre era a bordo della sua Fiat 500X presa a noleggio. Il giovane si trovata in compagnia di un suo connazionale quando è stato fermato dai militari dell’arma per un controllo. Nell’auto, i Carabinieri hanno rinvenuto oltre 400 dosi di “fumo” sotto al sedile e 130 in contanti.

I carabinieri hanno quindi proceduto alla perquisizione anche dell’abitazione dell’uomo, dove hanno rinvenuto e sequestrato 2 telefoni cellulari e 12.200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti. Per Soufi Abdeslam si sono quindi aperte le porte del carcere, dove è ora in attesa di giudizio; i militari dell’Arma hanno poi avviato l’iter, presso gli enti competenti, per la revoca del Reddito di cittadinanza, che il 39enne percepiva ogni mese.