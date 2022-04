Il nuovo Made in Sud che ha ripreso su Rai 2 da appena due puntate pare non convincere il pubblico. Il cambio di conduttori e il mix di comici non sta facendo decollare questa edizione del programma.

Made in Sud: ascolti giù

Alla guida quest’anno ci sono Clementino e Lorella Boccia. La prima puntata aveva fatto registrare l’8,2% di share, meno di quello di Fatima Trotta e Stefano De Martino, i conduttori della precedente edizione. La seconda puntata è andata in onda ieri, 25 aprile, e ha conquistato appena 1.073.000 spettatori pari al 6% di share, con la presentazione sotto il milione: 789.000 e 6% di share.

Vince la serata degli ascolti la fiction di Rai 1, Nero a Metà, che ha tenuti incollati alla tv 4.484.000 spettatori pari al 19.28%, nel primo episodio, e 4.228.000 pari al 21.22%, nel secondo episodio con una media di 4.357.000 e il 20.2% di share. Battuta l’Isola dei Famosi, con 2.485.000 spettatori e il 17.19% di share. Report su Rai 3 ha conquistato invece 1.674.000 spettatori pari ad uno share del 7.66% (presentazione: 1.348.000 – 5.76%). Segue poi Made in Sud e Quarta Repubblica, su Rete 4, con 778.000 spettatori e il 4.63% di share.

La coppia di conduttori è stata presentata come la novità assoluta di questa edizione: Clementino e Lorella Boccia. Per i due è la prima esperienza insieme come conduttori. Si tratta dunque di una coppia inedita che dovrà provare nelle prossime settimane a rialzare gli ascolti.