Nonostante la missione a Parigi di Roberto Calenda che si aggira nella capitale transaplina ormai da giorni alla ricerca di un accordo con il Psg per portare alla corte di Luis Enrique Victor Osimhen. Il club francese sembra però non voler pagare la clausola di 130 milioni di euro ne voler inserire Kang Lee nell’operazione per l’attaccante nigeriano, che rallenta a sua volta l’arrivo di Romelu Lukaku a Napoli.

Le mancate cessioni al Psg bloccano l’affare

La trattativa con il Psg prosegue tutt’altro che spedita. Sì perché Al-Khelaifi, che pur ha incassato la disponibilità di De Laurentiis a uno sconto della clausola da 130 milioni di euro, si trova a dover fare i conti con le volontà di Kolo Muani che Goncalo Ramos. Entrambi gli attaccanti infatti, non vogliono lasciare Parigi.

Slitta anche l’arrivo di Lukaku

La mancata cessione di Osimhen in questo momento blocca anche l’arrivo di Romelu Lukaku alla corte del Napoli per ritrovare Antonio Conte con la quale ha già vinto uno scudetto nel 2021. L’attaccante belga ha già un accordo con il Napoli per un contratto triennale a 6 milioni d’ingaggio, nonostante non sia ancora definito l’accordo con il Chelsea per il prezzo del cartellino, con I londinesi che chiedono una cifra sotto i 40 milioni di euro, con De Laurentiis che vorrebbe risparmiare qualcosa sul costo del cartellino.