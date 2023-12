Azzurri che staccano il pass per gli ottavi di champions league battendo al Maradona il Braga 2-0 grazie all’Autogol di Saatci e il ritorno al gol di Osimhen nel primo tempo. Si qualifica come secondo nel girone alle spalle del Real Madrid, lunedì il sorteggio degli ottavi, con tanti pericoli dietro l’angolo.

Ritorno alla vittoria al Maradona, al cleen sheet e al gol di Osimhen

Il Napoli in una sola notte riesce a ritrovare tanti elementi che nel percorso si stavano perdendo. La vittoria al Maradona, il gol di Osimhen, la porta inviolata ottenuta anche grazie a qualche ottima parata di Meret. Il Napoli spinge nel primo tempo e amministra nel secondo a qualificazione ottenuta. Si chiude il primo ciclo di partite sotto la guida di Mazzarri, qualche segnale di ripresa sembra sia arrivato sotto il profilo calcistico e soprattutto mentale e di spirito, anche se tanti sono ancora gli step da fare, per tornare ad essere la squadra che ha illuminato l’Italia e l’Europa nella scorsa stagione. Il Napoli si regala una qualificazione agli ottavi importante per continuare la sua campagna europea e per regalarsi altri 2 mesi di speranza e lavoro per sovvertire l’andamento di questa stagione turbolenta.

I possibili avversari del Napoli agli ottavi

Gli azzurri essendo arrivati al secondo posto del girone C, avranno sicuramente un accoppiamento agli ottavi da brividi nel sorteggio di Nyon di lunedì 18 dicembre. Ecco le possibili avversarie degli azzurri:

Bayern

Arsenal

Real Sociedad

Atletico Madrid (?) * in caso in cui dovesse passare primo al cospetto della Lazio

Dortmund/Psg

Manchester City

Barcellona