Il Napoli si prepara alla doppia sfida con la Lazio, in Coppa occasione per il turnover

Dopo aver mantenuto la vetta della classifica nella vittoria domenicale a Torino, il Napoli si appresta alla doppia sfida con la Lazio, prima gara all’Olimpico stasera per gli ottavi di Finale di Coppa Italia, sfida che proseguirà poi in campionato domenica al Maradona, con la Lazio pronta a riscattarsi dopo il ko di Parma. Occasione per un turnover alle porte, con giocatori che possono giocarsi le proprie carte trovando spazio nella gara di coppa.

In Coppa spazio al Turnover, chance per Neres, Marin e Raspadori

Da Neres a Raspadori, passando per Gilmour, Folorunsho, Spinazzola, la gara con la Lazio sarà una vetrina importante per cercarsi di ritagliarsi spazio nella lotta in campionato degli uomini di Conte. In caso di ampie rotazione potrebbe rivedersi anche Rafa Marin, usato con il contagocce fino ad adesso da Conte, l’unica presenza proprio in Coppa Italia nel turno precedente con il Palermo. In porta può avere spazio Caprile, in difesa c’è Di Lorenzo visto l’infortunio di Mazzocchi, sull’altra corsia si prepara Spinazzola, centralmente è il momento di Rafa Marin ma solo al fianco di uno tra Buongiorno e Rrahmani. A centrocampo fiducia a Folorunsho, insieme a lui Gilmour (in pole su Lobotka) . Davanti Ngonge e Neres sono in vantaggio nei rispettivi ballottaggi, da centravanti scalpita Simeone.

Lazio-Napoli, probabili formazioni

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Noslin. All. Baroni.

Napoli (4-2-3-1): Caprile; Zerbin, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Folorunsho, Gilmour; Ngonge, Raspadori, Neres; Simeone. All. Conte.