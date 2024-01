Una rete al 90° di Lautaro regala la Supercoppa all’inter Coraggioso il Napoli nel resistere fino all’ultimo minuto anche in inferiorità numerica per l’espulsione di Simeone.

Inter-Napoli 1-0

Mazzarri sceglie nuovamente lo stesso scacchiere che ha portato alla vittoria nella semifinale con la Fiorentina, eccezion fatta per il match winner Zerbin al posto di Mario Rui.

Reti inviolate nella prima frazione : equilibrio sostanzialmente testimoniato dalle zero volte in cui i due portieri sono stati realmente chiamati in causa. Mai pericoloso il Napoli, nonostante un ottimo inizio, mentre l’Inter ci ha provato in particolare con le soluzioni da fuori – di Dimarco la chance principale, mentre i suoi attaccanti sono stati imprecisi.

Nella ripresa il canovaccio della partita si ripropone con l’Inter a fare la partita e il Napoli accorto nel non concedere grandi occasioni ai nerazzurri. Scenario che cambia completamente con l’espulsione di Simeone che già ammonito compie ingenuamente un fallo a centrocampo su Acerbi e per Rapauano è doppio giallo. La Partita inevitabilmente cambia con i nerazzurri che provano un forcing nel finale costringendo gli azzurri a rintanarsi nella propria area cercando di portare la partita ai rigori. Nel finale entra Arnautovic e sfiora il vantaggio che trova, invece, Lautaro al 91′ regala il trofeo ai nerazzurri battendo Gollini tutto solo. Ottavo successo in Supercoppa per i nerazzurri terza consecutiva

Tabellino

91′ Lautaro Martinez

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi (74′ Mario Rui), Cajuste (74′ Raspadori), Lobotka, Zerbin (58′ Ostigard); Politano (70′ Lindstrom), Simeone, Kvaratskhelia (70′ Gaetano). All. Mazzarri

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij (62′ Carlos Augusto), Acerbi; Darmian, Barella (62′ Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (81′ Arnautovic); Thuram (81′ Sanchez), Lautaro Martinez (93′ Bisseck). All. Inzaghi S.