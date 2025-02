Il Napoli sbatte sul l’ostacolo Udinese, al Maradona è so

Un Napoli opaco non va oltre l’1-1 al Maradona con l’Udinese, succede tutto nel primo tempo, azzurri in vantaggio nel primo tempo con McTominay, friulani che pareggiano i conti con Ekkelkamp approfittando di un pasticcio tra Juan Jesus e Mazzocchi. Nella ripresa il Napoli non è mai pericoloso e l’Udinese è abile nel portare a casa il punto. Secondo pareggio consecutivo per gli azzurri che restano in vetta alla classifica, portandosi a +4 dall’Inter inseguitrici impegnata domani a Firenze nel posticipo.

Napoli-Udinese 1-1

Conte perde Spinazzola alla vigilia e Mazzocchi lo sostituisce sulla sinistra, confermato ancora Juan Jesus al centro della difesa, per il resto confermati tutti i titolarissimi. Runjaic risponde per l’Udinese con la coppia Thauvin-Lucca.

Primo tempo

Avvio di gara scoppiettante al Maradona. Thauvin impegna subito Meret, poi il Napoli va per due volte vicino al vantaggio prima con McTominay e poi con Politano, ma Sava è attento attento nel mettere in angolo. Al 10′ occasione monumentale per l’Udinese: lo scatenato Thauvin riesce a eludere l’intervento di Mazzocchi, cross in mezzo per Lucca che anticipa Di Lorenzo ma non trova la porta da pochi passi. L’undici di Runjaic continua a creare grattacapi alla capolista: Meret sventa su Ekkelenkamp, quindi colpo di testa di Bijol d’un soffio a lato. Poco dopo il 20′ si accende Neres: imbucata per Politano e diagonale sul fondo, con Anguissa che era tutto solo al centro. Dopo essersi divorato un gol fatto, al 37′ McTominay sblocca la gara del Maradona: corner di Politano e colpo di testa vincente dell’ex Manchester United. L’Udinese protesta per un presunto fallo di Lukaku, ma per Marinelli è tutto regolare. Trovato il vantaggio, la capolista decide di complicarsi la vita: incomprensione Meret-Juan Jesus, rinvio sbagliato di Mazzocchi ed Ekkelenkamp pesca il jolly con una traiettoria velenosa da posizione defilata, 1-1 al Maradona.

Secondo tempo

Nella seconda parte della ripresa Conte tenta di svegliare la sua squadra con i cambi: dentro Raspadori,Ngonge e Simeone per Anguissa, Politano e Lukaku. E nel finale c’è spazio pure il <span;>debutto di Okafor. Ma gli ospiti si difendono con ordine e per il Napoli arriva il secondo 1-1 di fila dopo quello con la Roma

Tabellino

Napoli(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Lobotka (80′ Gilmour), Anguissa (70′ Raspadori), McTominay; Politano (70′ Ngonge), Lukaku (70′ Simeone), Neres (87′ Okafor)

Udinese (4-3-2-1): Sava; Kristensen, Bijol, Solet (80′ Ehizibue), Kamara; Atta (80′ Bravo), Karlstrom, Lovric (70′ Payero); Thauvin, Ekkelenkamp (85′ Zarraga); Lucca