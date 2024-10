Il Napoli non sbaglia e batte un buon Como 3-1 che esce a testa alta al Maradona. Apre Mctominay dopo 20 secondi, nel finale di primo tempo Strefezza pareggia per il Como, nella ripresa Lukaku prima riporta il Napoli in avanti e poi serve uno splendido assist per il primo gol in Serie A che chiude i conti. Azzurri che continuano a vincere e allungano in vetta alla classifica in attesa dei risultati del 7° turno.

Napoli-Como 3-1

Primo tempo (1-1)

Pronti, via, e il Napoli è subito in vantaggio! Di Lorenzo serve Lukaku, che trova lo splendido inserimento di McTominay, il quale con un destro preciso batte Audero e fa esplodere il Maradona. Prima rete in campionato per il centrocampista scozzese, che dopo essersi sbloccato in Coppa Italia contro il Palermo trova anche la sua prima rete in Serie A. Non poteva iniziare meglio la squadra di Conte, che sblocca la gara nei primi secondi. Si vede anche il Como, che reagisce subito con una rasoiata di Strefezza che sfiora i pali difesi da Caprile. Dopo l’inizio shock, la formazione lombarda inizia a trovare un buon possesso palla e alza il suo baricentro, con il Napoli guardingo a difendere il vantaggio. Il talento di Nico Paz regala uno spavento ai tifosi azzurri con un delicato mancino a giro che sfiora il pareggio. Ancora il Como è vicino al gol, e ancora una volta il meraviglioso sinistro di Nico Paz regala un altro brivido al Maradona, con un tiro che sbatte sul palo e concede un sospiro di sollievo, per un Como che, dopo lo svantaggio iniziale, dimostra tutto il suo valore, uscendo alla grande nel corso del primo tempo. Il Napoli appare in confusione dopo il vantaggio, sorpreso dalla reazione del Como che, all’ennesima palla persa a centrocampo, al 43′ trova anche la rete del pareggio con Strefezza. Riceve palla e lascia partire un’altra rasoiata che questa volta batte Caprile e firma l’1-1.

Pareggio meritato per gli uomini di Fabregas, che dopo l’inizio shock hanno preso il controllo del gioco, mettendo in seria difficoltà il Napoli.

Secondo tempo (3-1)

Il Napoli scende in campo con un altro approccio e riporta subito la testa avanti 50′ – Pasticcio di Sergi Roberto che prima perde palla sui 20 metri a favore di Olivera e poi stende successivamente l’uruguaiano in area: nessun dubbio per l’arbitro che indica il dischetto di rigore. Conclusione vincente del belga dal dischetto: il suo mancino centrale batte il portiere e vale il 2-1. Partita che infiamma con il ritmo e l’agonismo che si alza con un Como mai domo. Proteste del Napoli al 63′ ! Altro guizzo di Kvaratskhelia che decide di andare di nuovo sul mancino e viene leggermente spinto da Moreno alle spalle: per l’arbitro è tutto regolare, il georgiano lamenta il rigore. Nel quarto d’ora finale occasione per Kvaratskhelia! Il georgiano parte dalla sinistra e si accentra, tra i difensori del Como, prima di calciare col destro dall’interno dell’area: tiro centrale, blocca la sfera Audero. Ultimo spunto per Kvara che lascia il posto a Neres, fuori anche Politano per Mazzocchi con Conte. Al 83′ il Napoli chiude la gara grazie ad una splenida lavoro di Lukaku che serve uno splendido assist pe il neo entrato Neres che tutto solo davanti ad Audero apre il mancino e non sbaglia. Nel finale ennesima standind ovation per Lobotka che concede minuti a Gilmour. Nei secondi finali Neres trova un coast to caost clamoroso alla ricerca della sua doppietta personale. Dopo 5 di recupero arriva il triplice fischio che sancisce la vittoria degli azzurri che continuano a vincere e allungano in vetta alla classfica in attesa dei risultati delle altre.

Tabellino

MARCATORI: 1′ McTominay (N), 43′ Strefezza (C), 52′ rig. Lukaku (N), 86′ Neres (N)

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera (87′ Spinazzola); Anguissa, Lobotka (91′ Gilmour), McTominay; Politano (79′ Mazzocchi), Lukaku (87′ Simeone), Kvaratskhelia (79′ Neres). All. Conte

COMO (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt (83’Engelhardt) , Dossena, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza (83′ Belotti), Paz, Fadera (68′ Verdi); Cutrone (91′ Gabrielloni). All. Fabregas

AMMONITI: Buongiorno (N), Strefezza (C)