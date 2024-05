Arrivano conferme su un contratto tra Napoli e Genoa per parlare del futuro di Albert GudmundSson, talento islandese che ha meravigliato la Serie A a suon di gol, Assist e grandi giocate.

Il Napoli vuole bruciare la concorrenza

Il Napoli ha accelerato le manovre per cercare di battere la forte concorrenza per il fantasista Islandese. Al momento il Napoli è la squadra in pole in caso di cessione dei grifoni, per una cifra che girerà tra i 30 e i 40 milioni di Euro. Forte la concorrenza della Juve con l’ex Giuntoli che vorrebbe soffiare l’obiettivo di mercato agli azzurri. Attaccante islandese, che in un’intervista aveva espresso la ferma intenzione di restare in Italia.

Non è l’unico obiettivo azzurro, ma ci sono stati contatti già tra club e gli azzurri vorrebbero anticipare la concorrenza. Un passo è già stato fatto, ma intanto si è mossa anche la Juventus. Poi sarà anche il giocatore stesso a dover decidere il suo futuro.