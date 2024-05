Il Perugia ha eliminato il Rimini e dovrà quindi vedersela con la Carrarese, la migliore terza dei tre gironi. Per quanto riguarda il Taranto, dopo aver messo ko il Picerno, la doppia sfida sarà con il Vicenza arrivato terzo nel gruppo A e reduce da 16 risultati utili consecutivi. Benevento-Triestina con i rossoalabardati che hanno estromesso il Giana Erminio. Sorteggio non semplice per la Next Gen della Juventus, impegnata contro la Casertana che è la migliore delle qualificate dal secondo turno fase a gironi. Chiudiamo, infine, con l’Atalanta Under 23 alla quale è capitato il Catania. Gli etnei sono partiti dal primo turno nazionale grazie al trionfo nella Coppa Italia di Serie C.

Gli accoppiamenti del terzo turno Playoff

Perugia-Carrarese

Taranto-Vicenza

Benevento-Triestina

Juventus NextGen-Casertana

Atalanta Under 23-Catania