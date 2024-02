Mazzarri non è ancora stato avvisato, ma il presidente del Napoli sta andando avanti con Francesco Calzona e il suo staff e con la Federazione slovacca per la parte legale burocratica. Nel pomeriggio è atteso il via libera finale. Se tutto sarà concluso in tempo, l’idea è farlo allenare già domani alla rifinitura pre Barcellona.

Chi è Calzona

Storico vice di tanti allenatori. Due volte al Napoli, come vice di Maurizio Sarri con cui aveva collaborato anche a Perugia, Sorrento, Verona, Empoli e non solo. E poi nello staff di Spalletti nella sua prima stagione azzurra 2021-22. Aveva fatto da collaboratore anche a Eusebio Di Francesco. Dall’estate del 2022 è diventato Ct della Slovacchia, con cui ha conquistato la qualificazione a Euro 2024 chiudendo il girone alle spalle del Portogallo.