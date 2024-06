Arriva la risposta del Club di De Laurentiis dopo le parole del procuratore del capitano del Napoli che aveva preannunciato l’addio per un improvvisa rottura con la società azzurra nonostante un contratto per altri 4 anni. Parole rincarate nelle ultime ore dallo stesso agente rispondendo all’ipotesi che l’arrivo di Conte, sulla panchina del Napoli, avrebbe potuto cambiare le cose. Mario Giuffredi ha tuonato nuovamente “Non c’entra l’allenatore, anzi Conte è un’ottima scelta per gli azzurri. Il giocatore ha metabolizzato la decisione durante la stagione e subito dopo ecco arrivare la dura nota del Napoli a spazzare via le voci che davano Juventus e Inter fortemente interessate al 30enne capitano azzurro.

Il comunicato del club

“Il Calcio Napoli rileva con sorpresa che, per l’ennesima volta in pochi giorni, il signor Mario Giuffredi afferma che Giovanni Di Lorenzo lascerà il Napoli – si legge -. Corre l’obbligo sottolineare che Di Lorenzo ha un contratto con il Napoli per altre 4 stagioni sportive, non fa parte del novero dei calciatori di cui la società valuterà il possibile trasferimento ad altro club ed è pertanto esclusa una sua possibile cessione”.