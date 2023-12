Un Super Osimhen e Kvara decidono la gara con i sardi, a segno Pavoletti per i rossoblu, gli azzurri salgono a 27 punti e momentaneamente al quarto posto.

Napoli-Cagliari 2-1

Dopo le sconfitte contro Inter e Juve, la squadra di Mazzarri ritrova la vittoria e sale provvisoriamente al 4° posto. Match posticipato di 30 minuti per ordine pubblico dopo il forte vento. In avvio ci provano Kvara e Osimhen, palo di Rrahmani alla mezz’ora. Meret salva su Nandez. Nella ripresa a segno Osimhen su un gran cross di Mario Rui, dopo tre minuti pareggia Pavoletti, servito da Luvumbo che salta secco Rrahmani e mette in mezzo per l’attaccante ex di giornata. Lo stesso Victor regala il gol-vittoria a Kvaratskhelia, grazie ad una splendida azione solitaria dell’attaccante nigeriano. Brividi nel finale

con Dossena che sfiora il pareggio al Maradona. Napoli che sale a 27 punti scavalcando momentaneamente Bologna e Roma che si sfideranno nel match di domani.

Ritorno alla vittoria al Maradona e Osi e Kvara decisivi

Tre punti dovevano essere e tre punti sono stati. Dopo in Champions contro il Braga, il Napoli torna ad esultare davanti ai propri tifosi anche in campionato e lo fa con i due uomini simbolo dello scudetto: Osimhen e Kvaratskhelia. Sono loro due a far saltare il piano di un buon Cagliari messo bene in campo da Ranieri, ma Mazzarri può anche essere felice per il ritorno in campo di Mario Rui: il portoghese ha servito a Osimhen il pallone dell’1-0, ma soprattutto ha cambiato volto a Kvara che con lui in campo riesce ad andare molto più in verticale e a puntare l’uomo come preferisce fare. Nota dolente (e non è la prima volta) la retroguardia: anche stasera il Napoli ha preso un gol evitabile e ha rischiato di buttare alle ortiche due punti fondamentali nella corsa Champions. Il cammino è ancora lungo ma il Napoli è ancora vivo.

Tabellino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Jankto, Prati, Makoumbou; Oristanio; Petagna, Pavoletti. All. Ranieri

Marcatori: Osimhen, Pavoletti, Kvaratskhelia