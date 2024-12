Il Napoli alza la testa e rimonta l’Udinese 1-3 grazie ad un super Neres

Il Napoli reagisce dopo due ko di fila e, con un gran secondo tempo, ribalta l’Udinese e vince 1-3. Al 22′ la sblocca Thauvin che si fa parare il rigore e ribadisce in rete sulla respinta. A inizio ripresa pareggia Lukaku, l’autorete di Giannetti completa la rimonta per la squadra di Conte. Nel finale la chiude Anguissa e gli azzurri tornano a -2 dalla vetta.

Udinese-Napoli 1-3

I primi 45’ minuti di Udinese-Napoli sono tutti qui. La fretta è quella del Napoli che spreca al 5′ con Neres imbeccato allla grande da Politano, ma l’estreno brasiliano apre troppo il piatto mancino e mette fuori. Il Napoli nel primo tempo sembra la copia sbiadita incapace di crerae gioco e occasioni ma smaniosi di portare subito la partita dalla loro parte per cancellare il ko subito in casa con la Lazio (e il conseguente abbandono della vetta della classifica) mentre il ragionamento è quello dell’Udinese, capace di difendere con ordine, ‘pungere’ in un paio do occasioni e colpire al 21’ quando Doveri ha assegnato il rigore per fallo di mano di Lobotka nella propria area. E’ Thauvin a siglare il gol sulla ribattuta del penalty parato da Meret. La reazione del Napoli però non si fa attendere: prima McTominay che di testa da buona posizione mette fuori e poi Anguissa che si vede parare un ottimo tiro da Sava, molto reattivo nel deviare la conclusione del centrocampista partenopeo in calcio d’angolo. La prima frazione si chiude così, con l’Udinese in vantaggio per 1-0.

Secondo tempo

Nella seconda frazione si vede un Napoli totalmente diverso, ancor più aggressivo, ma soprattutto freddo e cinico. I partenopei non vanno praticamente mai in difficoltà in fase difensiva e allo stesso tempo si rivelano pericolosi praticamente ad ogni sortita offensiva, soprattutto grazie ad un Neres devastante e a tratti davvero incontenibile. Il brasiliano domina in lungo e in largo, imprendibile per chi deve provare a contenerlo. Sul primo gol i protagonisti sono però McTominay e Lukaku: il primo serve un pallone preciso per l’inserimento del secondo, bravo a difendere palla e a concludere con freddezza dinanzi a Sava. In occasione del gol del vantaggio invece fa praticamente tutto Neres: semina il panico, salta diversi uomini e di fatto causa l’autorete di Giannetti. Il brasiliano è imprendibile, continua a creare diversi problemi, stanca la difesa dell’Udinese che alla fine crolla sotto i colpi di Simeone e Anguissa, quest’ultimo bravo ad incunearsi in area e a battere Sava per il definitivo 1-3. I colpi del Napoli mettono alle corde l’Udinese obbligata a capitolare con un Napoli dal gran carattere che dopo un primo tempo in chiaro scuro reagisce alla grande e rifilia un gran tris all’Udinese per rispondere alla vittoria dell’Atalanta capolista.

Tabellino

Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Giannetti (38′ st Modesto); Ehizibue (25′ st Kamara), Lovric (34′ Atta), Karlstrom, Ekkelenkamp (38′ st Bravo), Zemura (38′ st Abankwah); Thauvin, Lucca. A disposizione: Piana, Padelli, Sanchez, Palma, Brenner, Kabasele, Tourè. Allenatore: Runjaic

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka (44′ st Gilmour), McTominay; Politano (40′ st Ngonge), Neres (40′ st Raspadori), Lukaku (35′ st Simeone). A disposizione: Contini, Caprile, Juan Jesus, Marin, Zerbin, Spinazzola. Allenatore: Conte