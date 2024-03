Il Napoli ospita stasera il Torino alle 20:45 al Maradona, per trovare per la prima volta in stagione la terza vittoria consecutiva e per riscattare la pesante batosta subita all’andata per 3-0 all’olimpico.

Partita importantissima per la corsa all’Europa

Il Napoli stasera inaugura un weekend con tanti scontri diretti in zona Europa, nell’anticipo della ventottesima giornata di Serie A. L’obiettivo è abbattere un tabù che si porta dietro da inizio stagione, ovvero quello di centrare tre vittorie di fila in stagione. Match importante quello di stasera per la squadra di Calzona per la corsa alla Champions League, con l’orizzonte del quinto posto valido per accesso alla competizione sempre più concreto. Da sfruttare gli scontri diretti che vedono tutte le diretti concoorenti degli azzurri sfidarsi tra loro, il Bologna è chiamato all’esame con il primo della classe, al Dall’Ara arriva L’Inter. La Roma sarà impegnata all’Olimpico e infine altro scontro ci sarà a Torino tra Juventus e Atalanta.