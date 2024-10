Il Milan perde anche Pulisic, le formazioni ufficiali di Milan-Napoli

Il Milan perde altri pezzi per strada in vista del big match con il Napoli, out Theo e Reijnders per squalifica e Gabbia per un stato influenzale il Milan perde anche Pulisic, nessuna novità di formazione per quel che riguarda il Napoli.

Il Milan perde altri pezzi per strada

Fonseca perde anche Pulisic (gastroenterite) oltre agli squalificati Theo Hernandez e Reijnders (che dopo il rinvio della partita con il Bologna scontano questa sera la squalifica): al loro posto Musah, Terracciano e Loftus-Cheek. In difesa Pavlovic per l’infortunato Gabbia. Ancora panchina per Leao: gioca Okafor. Nessuna novità di formazione per quel che riguarda il Napoli Conte conferma Gilmour (Lobotka ancora out), mentre in attacco tornano Kvara e Politano nel tridente con Lukaku.

LE FORMAZIONI UFFICIALI MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Musah; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Morata. All. Fonseca NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte