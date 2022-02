Il governo ha prorogato lo Stato d’Emergenza per la guerra: cosa comporterà

I rischi sulle scorte di gas

Stanziati ulterioria carico del Fondo per le emergenze nazionali per consentire di organizzare ed attuare gli interventi più urgenti in materia dialla popolazione ucraina. Via libera, inoltre, alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative. Per quanto riguarda il sistema di accoglienza: sarà incrementato di 13mila posti nei centri straordinari che potranno essere attivati dai Prefetti (Cas) e di 3mila posti nella rete di accoglienza e integrazione (SAI). Infine, è stato istituito un fondo da 500mila euro dedicato alle misure di sostegno per studenti, ricercatori e docenti ucraini.Sono previsti, fa sapere Palazzo Chigi, tutti i mezzi per garantire loro il, partendo dalle borse di studio.

Con il nuovo decret “si rende immediatamente attuabile” il razionamento del gas utilizzato “dalle centrali elettriche” e “nel settore termoelettrico”. Inoltre, “si autorizza, anche a scopo preventivo, di anticipare l’adozione di misure per l’aumento dell’offerta e/o riduzione della domanda di gas previste in casi di emergenza, una eventualità che al momento non corrisponde a quella in cui si trova il nostro Paese”. La bozza del decreto prevede che sarà il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ad adottare con “provvedimenti e atti di indirizzo” misure “finalizzate all’aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi di gas previste dal Piano di emergenza“, “a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza”. Il ministro dovrà poi darne “comunicazione nella prima riunione del Consiglio dei ministri successiva all’adozione delle misure”.