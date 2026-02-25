Il glamour della cerimonia 2026: “Pate Boutique” presenta la nuova collezione estiva con un esclusivo evento-mostra

Giugliano in Campania. Un’esperienza immersiva tra lusso, stile e tendenze. Domenica 1 Marzo, alle ore 19:00, la raffinata cornice di Coco Eventi in via Marconi a Giugliano ospiterà il lancio della collezione estiva cerimonia uomo e donna 2026 firmata “Pate“.

Storico punto di riferimento per l’eleganza sul territorio, la boutique Pate — nota per la sua curata selezione dei migliori brand luxury sul mercato — ha scelto una formula innovativa per svelare le proprie proposte: non la classica sfilata, ma una vera e propria mostra evento.

Un concept innovativo: La Moda si fa mostra

L’evento si distacca dai canoni tradizionali per trasformarsi in un party a tutti gli effetti, aperto al pubblico. Gli abiti più esclusivi della collezione 2026 saranno presentati attraverso corner espositivi, dove modelli e modelle daranno vita ai capi, permettendo agli ospiti di ammirare da vicino la qualità dei tessuti, i tagli sartoriali e i dettagli preziosi che caratterizzano l’offerta Luxury di “Pate”. A dettare le fila dell’evento l’esperienza di Teresa Pirozzi, fondatrice di “Pate” ed esperta nel settore, da anni in molti si affidano a lei per un risultato sicuro in termini di outfit.

Eccellenze in sinergia

Il successo della serata nasce dalla collaborazione tra i professionisti del settore del wedding e degli eventi, uniti per creare un’atmosfera impeccabile: “Target Sonia”, hair styling d’avanguardia per esaltare ogni look, Giulia Schiano: make-up artist di riferimento un’estetica sofisticata, De Santis Fotografia: l’occhio esperto che catturerà ogni istante dell’evento, GiAnGi Bomboniere: raffinatezza e creatività nei dettagli del cadeau, Flower Emotion: allestimenti floreali scenografici per un’ambientazione da sogno, infine FerAll di Iacolare Pasquale che si occupa di serramenti e infissi.

Un Invito all’eleganza

La serata di domenica 1 marzo rappresenta un’occasione unica per futuri sposi, invitati e appassionati di moda per scoprire in anteprima i trend dell’imminente stagione cerimoniale, in un contesto conviviale e di festa.

