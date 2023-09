Non c’è lo stadio per il Giugliano Women che è costretto a cercare un’altra struttura per allenamenti e partite. La prima squadra, quella maschile a cui è stato affidato lo stadio cittadino, non ha concesso la firma per il nullaosta. Di conseguenza è a rischio l’iscrizione al Campionato.

Lo stesso vissuto che l’anno scorso è toccato al Giugliano Calcio, quest’anno toccherà alla realtà calcistica femminile della città. Questa mattina flashmob all’esterno dello stadio Comunale De Cristofaro da parte della squadra.

Le calciatrici continueranno a giocare, ma non nello stadio della città che rappresentano.