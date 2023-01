Il Giugliano vince il derby campano contro la Turris per 2-0. I tigrotti incassano così una vittoria nel match di oggi, domenica 29 gennaio.

In scena oggi il derby tra le due squadre, gara valida per la ventiquattresima giornata del Girone C di Serie C 2022-2023.

I Marcatori del Giugliano sono stati al 32’st Salvemini (G); 45’st Oyewale (G).

Mister Di Napoli a fine gara ha detto: “Vittoria di gruppo, ripeto questi ragazzi sono fantastici. Continuamo a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo. Testa a mercoledì”.