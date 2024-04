Archiviato il 36° e terzultimo turno, la Juve Stabia festeggia la promozione davanti ai suoi tifosi, l’Avellino si aggiudica lo scontro diretto per il secondo posto. Giugliano ko ma ai Play off, la Casertana continua a vincere e la Turris riapre la lotta per la salvezza, ko per il Sorrento a Brindisi

I Risultati del 36° turno

Festa Juve Stabia al Menti, le vespe festeggiano la B davanti ai propri tifosi, 1-1 con il Crotone. L’Avellino batte e scavalca il Benevento al secondo posto grazie ad un rete di Sgarbi nel finale. La Casertana batte il Picerno e trova il terzo successo consecutivo. Il Taranto si aggiudica il derby con il Monopoli e restando al quinto posto. Dolce ko per il Giugliano che perde contro il Monterosi Tuscia 3-1 ma stacca il pass dei playoff grazie al ko del Messina nel derby con il Catania. Il Foggia strapazza il Potenza a domicilio 0-3 e continua la rincorsa ai Playoff.

La corsa salvezza

La Turris sbanca il Francioni e passa 1-2 con il Latina e riapre la lotta salvezza. Virtus Francavilla in caduta libera e ko nell’altro derby pugliese con l‘Audace Cerignola. L’ormai retrocesso Brindisi trova il terzo successo consecutivo battendo 2-0 il Sorrento, amaro ko per i costieri