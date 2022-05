Grande vittoria per il Giugliano Calcio che batte 5-0 l’Insieme Formia. Partita decisa già dall’inizio, con quattro gol messi a segno al primo tempo da Ferrari (che realizza una doppietta), Poziello al 18′, De Rosa al 43′ e Zanon al 31′.

Il Giugliano travolge l’Insieme Formia, la capolista ad un passo dalla Serie C

Al 6’ prima occasione per il Giugliano con Mazzei, palla di poco fuori. Fase combattuta della gara. Al 17’ Giugliano in vantaggio con la rete di Ferrari. Un minuto più tardi azione di Boccia sulla fascia che trova Poziello Raffaele in area per il 2-0. Al 37’ terza rete per gli ospiti. Stavolta è Poziello Raffaele a trovare Ferrari che a porta sguarnita sigla la sua doppietta. Due minuti più tardi punizione di De Rosa, alta di poco. Al 43′ De Rosa con il destro centra la porta: è 4-0. Finisce il primo tempo.

Inizia il secondo tempo. Dopo 3’ tiro debole di Gladestony. Al 15’ sussulto dell’Insieme Formia, palla fuori. Al 23’ occasione per gli ospiti, nulla di fatto. Al 31’ quinta rete per il Giugliano con Manuel Zanon. Finisce la partita con il risultato di 5-0 per il Giugliano.

“Abbiamo lavorato con grande voglia e abnegazione in queste due settimane. L’impatto con la gara è stato importante, da squadra che vuole vincere. Sono felice per i ragazzi. Riposiamoci qualche ora e domani torneremo al lavoro”, ha dichiarato mister Ferraro.

“E’ tempo di chiudere questo campionato. Un grazie ai tifosi che sono stato fantastici, è stato come giocare in casa. Li ringrazio perché venerdì ho partecipato a un evento con loro, quella di Giugliano è gente speciale”, ha aggiunto Ferraro.

“Dedichiamo la vittoria a loro e al nostro presidente che oggi compie gli anni. Un pensiero speciale anche per mia sorella e mio fratello che anche loro oggi festeggiano il compleanno”, ha concluso.