il Giugliano strappa un buon punto ad Avellino, tigrotti in vantaggio nel primo tempo con Ciuferri che sblocca la gara, nella ripresa meglio gli irpini che trovano il pareggio nella ripresa con Sounas. Buona prestazione per gli uomini di Bertotto che salgono a quota 4 punti, fischi per l’Avellino che dopo la batosta della prima giornata, trova il primo punto della stagione

Avellino-Giugliano 1-1

Bertotto, dopo la vittoria con il Taranto all’esordio, apporta qualche modifica alla formazione iniziale. Spazio a Barosi tra i pali, confermata tutta la linea difensiva con Solcia e Caldore al centro e Valdesi e Oyewale come terzini. A centrocampo ritorna capitan De Rosa al posto dell’infortunato Romano, match winner con il Taranto, mentre Maselli è di nuovo in cabina di regia. Giorgione completa il trio di centrocampo. Nel tridente offensivo ritorna Ciuferri al fianco di Njambe, con Padula preferito a Masala e D’Agostino. Per l’Avellino, esordio per Armellino e coppia d’attacco composta da Russo e Gori, con Patierno out per infortunio.

Primo tempo

Avvio di gara favorevole agli irpini che sfiorano subito il vantaggio nei primi minuti: Giorgione perde l’inserimento di De Cristofaro, che serve con i tempi giusti Sounas, il quale con il destro calcia a botta sicura, ma colpisce la traversa. L’Avellino è ancora pericoloso con un’azione personale di Russo, che calcia forte con il destro, ma Barosi risponde presente. Si vede anche il Giugliano, che alla prima vera azione fa tremare l’Avellino con Padula: scappa in campo e viene servito in profondità, presentandosi tutto solo davanti a Iannarilli, ma il suo pallonetto si spegne sulla traversa. Gara piacevole, con ritmi piuttosto alti e azioni da entrambe le parti. Per il Giugliano, ci prova ancora Njambe, ma sul suo destro a giro Iannarilli risponde presente. Nel finale del primo tempo, l’Avellino sembra aver perso quella verve dei primi minuti, mentre il Giugliano sembra prevalere sulla lunga distanza. Nei minuti finali, arriva il vantaggio del Giugliano con Ciuferri che riceve sul suo sinistro da Padula, converge verso il centro e lascia partire un tiro non irresistibile che porta i tigrotti in vantaggio. Primo gol stagionale per il prodotto del settore giovanile della Roma, che ripaga la fiducia di Bertotto per averlo schierato dal primo minuto. Finisce il primo tempo con il meritato vantaggio del Giugliano per 1-0.

Secondo tempo

Nella ripresa, l’Avellino sembra scendere in campo con molta più determinazione e, come nel primo tempo, spinge forte nei primi minuti. Al 59′ trova il pareggio con Sounas, bravo a inserirsi tra le maglie della difesa gialloblù e a battere Barosi con un colpo di testa su un ottimo cross di D’Ausilio. Il Giugliano sembra calare fisicamente, e Bertotto corre ai ripari inserendo Celeghin e D’Agostino per De Rosa, ammonito e apparso affaticato, e Njambe, calato nella ripresa. L’Avellino inizia ad alzare i ritmi, e si scaldano anche gli animi in campo, con gli irpini costretti a fare punti dopo la brutta figura della prima giornata. Al quarto d’ora dalla fine, esordio in maglia Giugliano per De Paoli, che sostituisce uno stanco Padula, e dentro anche Acella per Maselli, per dare polmoni e muscoli al centrocampo. Il finale di gara non regala grandi emozioni, con un Giugliano compatto che sembra non disprezzare il pareggio. Esordio con i tigrotti anche per Minelli, mentre l’Avellino prova a vincerla inserendo la torre Vano, pronto a sfruttare i suoi centimetri su cross e palle alte. Tanto agonismo, ma succede poco o nulla negli ultimi minuti, e il risultato non cambia più. Al Partenio Lombardi finisce 1-1 il posticipo del secondo turno tra Avellino e Giugliano. Buon punto per gli uomini di Bertotto, che salgono a quota 4 punti ed escono da Avellino con una buona prova di maturità. Al contrario, l’Avellino esce tra i fischi dei propri tifosi, con i risultati delle prime due giornate non proprio conformi alle ambizioni della piazza e della società a inizio stagione.