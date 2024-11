Il Giugliano stecca a Messina, un rigore manda ko i tigrotti

Vertigini d’alta classifica per il Giugliano, che perde la chance di raggiungere la terza vittoria consecutiva e va ko a Messina. Prova opaca per gli uomini di Bertotto, protagonisti di una brutta prestazione. Ai siciliani basta una rete di Petrungaro su rigore per portare a casa i 3 punti. Il Giugliano resta fermo a quota 23 punti. Fondamentale vittoria in chiave salvezza per il Messina, che ritorna a vincere dopo 10 turni.

Messina-Giugliano 1-0

Reduce da due vittorie consecutive, il Giugliano di Valerio Bertotto ritorna in campo allo stadio Scoglio di Messina per rimanere nelle zone alte della classifica. Bertotto nella sua formazione iniziale conferma Russo tra i pali. Linea difensiva composta da capitan Caldore in coppia centrale con la conferma di Minelli, sulla destra Scaravilli o Oyewale sull’out di sinistra. Centrocampo affidato alla regia di Celeghin, con Giorgione e il giovane Acella ai suoi lati. Confermato Padula al centro dell’attacco, completano il tridente Ciuferri e l’ex Baldè.

Primo tempo

Primo tempo di chiara tinta giallorossa: il Messina, nel primo tempo, è padrone del campo, con il Giugliano incapace di procurarsi spazi e pericoli, soffrendo molto la pressione e l’aggressione degli avversari. I padroni di casa creano e insistono, mentre il Giugliano aspetta l’errore e prova a ripartire. Il gol del vantaggio del Messina arriva al 37′: Petrungaro trasforma il calcio di rigore concesso dal direttore di gara. All’intervallo è il Messina avanti, con un Giugliano che dovrà recuperare. Primo tempo opaco per gli uomini di Bertotto, messi sotto dalla costante pressione dei siciliani, apparsi più vogliosi e meritatamente in vantaggio.

Secondo tempo

Bertotto, complice l’opaca prestazione dei suoi nel primo tempo, decide di effettuare dei cambi, inserendo Njambè per uno spento Padula. Il cambio sembra dare subito i suoi frutti, con il neoentrato che, a tu per tu con Krapikas, apre troppo il piattone e spreca la palla del possibile 1-1. La ripresa sembra però riproporre gli scenari già visti nel primo tempo, con il Messina che riesce a fare male al Giugliano, soprattutto con Petrungaro, vera spina nel fianco della difesa gialloblù. Al 56′ si fa vedere anche il Giugliano, pericoloso con Baldè, ma il suo destro è alto sopra la traversa. Le non perfette condizioni del campo non sembrano facilitare le qualità del Giugliano in fase di possesso, riuscendo a servire poco Ciuferri e Baldè sulle fasce. Al 61′, Re va via sulla destra e fa fallo su Eva, facendosi ammonire. Diffidato, il terzino salterà il prossimo turno. Nel secondo tempo, la qualità del match si abbassa, con il dinamismo delle due squadre a farla da padrone. Episodio dubbio al 74′ con Ciuferri che atterra in area dopo un’incursione sulla destra, ma il direttore di gara dice che si può giocare. Il Messina, nei minuti finali, decide anche di passare a una difesa a cinque per difendere il vantaggio. Al 81′ doppia grande occasione per il Messina: prima con Ortisi, servito splendidamente da un tacco di Frisenna, ma Caldore salva mettendo in calcio d’angolo; poi lo stesso Frisenna, tutto solo davanti a Russo, non si accorge di essere solo e, con il destro, calcia debolmente. Al 86′ viene annullata al Giugliano per fuorigioco la rete di De Paoli. Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio che sancisce il ko del Giugliano sul campo del Messina per 1-0. Decide una rete di Petrungaro su rigore al 37′.

Tabellino

ACR MESSINA: Krapikas T. (Portiere), Lia D., Marino A., Manetta M., Ortisi P., Frisenna G. (dal 31′ st Petrucci D.), Garofalo V. (dal 30′ st Rizzo F.), Pedicillo L., Re A., Luciani P. (dal 13′ st Mamona B.), Petrungaro L. (dal 30′ st Cominetti M.). A disposizione: Anatriello G., Anzelmo D., Cominetti M., Curtosi F. (Portiere), Di Bella A. (Portiere), Di Palma M., Mame Ass N., Mameli B., Mamona B., Morleo U., Petrucci D., Rizzo F.

GIUGLIANO: Russo D. (Portiere), Scaravilli A., Minelli A., Caldore M., Oyewale S. (dal 21′ st Valdesi A.), Acella C. (dal 21′ st De Rosa R.), Celeghin E., Giorgione C. (dal 36′ st D’Agostino G.), Ciuferri F., Padula C. (dal 1′ st Njambe M.), Baldè I.. A disposizione: Barosi D. (Portiere), D’Agostino G., De Paoli A., De Rosa R., Iardino E. (Portiere), Njambe M., Peluso L., Solcia D., Valdesi A.

Reti: al 37′ pt Petrungaro L. (ACR Messina)