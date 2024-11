Il Giugliano stacca la spina e si fa rimontare, il Potenza espugna il De Cristofaro 1-2

Altra occasione sprecata per il Giugliano che dopo esser passato in vantaggio con un rigore di Njambè si fa rimontare da una doppietta dell’infinito Caturano che regala 3 punti ai potentini. Secondo ko consecutivo per gli uomini di Bertotto, protagonisti una prova molto sotto le aspettative. Tigrotti che restano a 23 punti in classifica, Potenza che scavalca proprio i gialloblu a quota 25 punti.

Giugliano-Potenza 1-2

Bertotto decide di modificare qualcosa rispetto alla sconfitta di Messina, schierando Russo tra I pali, sulla destra ritorna Solcia con Minelli e Caldore coppia centrale, sulla sinistra Valdesi. Linea mediana composta da Celeghin vertice basso e Giorgione e Maselli come interni di centrocampo, tridente offensivo composto da Padula al centro dell’attacco e Ciuferri e Njambe pronti a creare pericoli.

Primo tempo

Gara molto bloccata nella prima frazione di gioco, con le due squadre incapace di creare grandi pericoli alle retroguardie avversarie. Tante battaglie a centrocampo contraddistinguono la partita, con gli uomini di Bertotto così come il messina è incapace di creare trame di gioco per innescare le sue frecce in attacco. Ci prova Padula prima e poi Njambè senza creare grandi patemi ad Alastra. Nei minuti finali del primo tempo Il Giugliano trova un rigore con Padula abile nel lavorare bene in area con il corpo facendosi atterrare in aria, per l’arbitro non ci sono dubbi che assegna il rigore ai gialloblu, dal dischetto si presenta Njambe che pur non essendo perfetto riesce a realizzare la rete del vantaggio del Giugliano, sesta rete stagionale per l’attaccante Camerunense. Fondamentale il vantaggio per il Giugliano, protagonista sicuramente di un non ottimo primo tempo ma in vantaggio 1-0 sul Potenza.

Secondo tempo

Nella ripresa invece l’inerzia della gara cambia completamente e diventa un vero e proprio monologo rossoblu, con il Giugliano che cala nettamente di ritmo e prestazione e infatti dopo solo dopo 5 minuti dalla ripresa il Potenza trova il pareggio con Caturano, gol da firma d’autore per il capitano rossoblu che batte Russo con sublime colpo di tacco volante. Il Potenza spinge forte e il Giugliano sembra aver accusato il colpo, al 63 Schimmenti sfiora il raddoppio ma il palo dice no. Nel frattempo Bertotto cerca di dare una scossa alla squadra inserendo Balde per Padula ma le mosse non sembrano dare gli esiti sperati. Al 76′ arriva però il definitivo raddoppio del Potenza ancora con Caturano che si regalaa doppietta personale gelando i tifosi gialloblu. Il Giugliano sembra incapace di reagire alla ripresa del Potenza e dopo un ulteriore girandola di cambi da parte dei due allenatori, il risultato non cambia più con il Potenza che espugna il De Cristofaro e trova il sesto risultato utile consecutivo volando a quota 25 punti. Momento di difficoltà per il Giugliano che trova il secondo ko consecutivo e sta iniziando a mostrare i primi limiti e difetti dalla rosa. Il problema attaccante sembra sempre più attuale, con Padula che combatte tanto ma il conto con i gol sembra ancora una pratica da avviare, Ciuferri sembra essersi spento e i cambi non sembrano riuscire a dare sempre il supporto efficiente per i risultati.

GIUGLIANO-POTENZA 1-2

Marcatori: 44′ rig. Njambe (G), 50′ Caturano (P), 76′ Caturano (P)

GIUGLIANO: Russo, Celeghin (86′ Peluso), Ciuferri (77′ D’Agostino), Njambe, Padula (53′ Balde), Solcia, Giorgione, Minelli, Caldore, Maselli (77′ De Paoli), Valdesi (86′ Scaravilli).

A disposizione: Barosi, Iardino, De Rosa, Cuciniello, Nuredini, Fialmpi.

Allenatore: Valerio Bertotto.

POTENZA: Alastra, Felippe, Riggio (46′ Milesi), D’Auria, Castorani (80′ Ferro), Caturano (80′ Selleri), Schimmenti (88′ Rossetti), Verrengia, Erradi, Novella, Burgio (67′ Rillo).

A disposizione: Cucchietti, Galiano, Galletta, Firenze, Sciacca, Vilardi, Ghisolfi, Rosafio.

Allenatore: Pietro De Giorgio.