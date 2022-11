Il Giugliano si impone sul Monopoli. I tigrotti, ad Avellino allo stadio Partenio, hanno vinto 2-1 sulla squadra pugliese.

Nella quattordicesima giornata del campionato di Serie C, girone C, i gialloblu hanno sconfitto i biancoverdi.

Giugliano-Monopoli: 2-1

A risultare decisiva è stata la doppietta del centrocampista Felippe (reti al 16′ e al 47′); ad accorciare le distanze è stato Pinto al 57′, ma non è bastato per i biancoverdi. Il Monopoli è così rimasto fermo a quota 18 punti in classifica.

Al 10′ destro di Vassallo, palla fuori. Un minuto più tardi ci prova Felippe, si impegna Vettorel. Al 16′ Giugliano in vantaggio, ancora il brasiliano che si libera in area e di sinistra stavolta batte l’estremo difensore ospite. Al 20′ gialloblù vicini al raddoppio con un colpo di testa di Piovaccari. Al 33′ ancora il numero 99 che aggancia un gran pallone di De Rosa, ma Vettorel nega la gioia del gol. Al 40′ è ancora il Giugliano a sfiorare la rete del raddoppio. Termina il primo tempo con il risultato di 1-0.

Inizia il secondo tempo. Dopo 1′ rovesciata di Felippe che batte Vettorel per il 2-0, doppietta personale per il brasiliano. Al 5′ prova a reagire il Monopoli, bravo Viscovo. Al 13′ gli ospiti accorciano lo svantaggio con una rete del neo entrato Pinto. Fase centrale della gara combattuta. Al 30′ destro di Hamlili, fuori. Al 37′ Monopoli vicino al pari, bravissimo Viscovo, sulla ribattuta palla alta. Al 46′ tiro debole di Ghisolfi. Dopo sei minuti di recupero termina la gara con il risultato di 2-1.

“I ragazzi stanno facendo enormi sacrifici, oggi abbiamo vinto più partite in una. Continuiamo a lavorare” ha detto il mister Di Napoli al termine del match.

GIUGLIANO CALCIO 1928 (3-5-2): Viscovo, Felippe, De Rosa (K), Piovaccari (54’ Kyeremateng), Zullo (62’ Berman), Gladestony, Biasiol (78’ Ghisolfi), Scanagatta, Rondinella, Di Dio (62’ Oyewale), Nocciolini (79’ Poziello). A disposizione: Belardo, Rob, Ceparano,, Felici, Aruta, De Francesco, Gomez. Allenatore: Di Napoli.

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Vettorel; Fornasier, Drudi, Bizzotto; Viteritti, De Risio, Vassallo (62’ Hamlili), Rolando (62’ Starita), Falbo (47’ Pinto), Simeri (62’ Montini), Fella (78’ Manzari). A disposizione: Nocchi, Bevilacqua, Dibenedetto, Radicchio, Corti, Bussaglia, Piarulli, Cristallo. Allenatore: Pancaro.

Ammoniti: Bizzotto (M), Fornasier (M), Felippe (G), De Risio (M).