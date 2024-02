Ottimo successo dei ragazzi di bertotto che con un gol del neo acquisto Maselli nei primi minuti di gara. Play off di nuovo vicini, Latina sempre più in crisi. Tigrotti in zona play off a quota 33 punti, pontini fermi a 31.

Latina-Giugliano 0-1

Al Francioni di Latina arriva il Giugliano reduce dai pareggi con Juve Stabia e Picerno. Bertotto si affida all’insolito tridente Di Dio-De Sena-Balde. Pontinisemprein crisi. L’episodio che sblocca la gara arriva già al quarto minuto su un punizione dal limite calciata da De Sena che finisce sulla barriera, lo stesso rimpallo finisce sui piedi di Maselli che lascia partire una grande rasoiata dai 30 metri e batte Fasolino.

Il Latina è evidentemente scosso, sbaglia ripetizione in mezzo al campo, favorendo la gestione del vantaggio al Giugliano. Balde si presenta minaccioso in area al 22’, ma la conclusione è tra le braccia di Guadagno. Altro tentativo di Balde, da fuori, al 36’, sinistro a giro sulla traversa. Niente Latina nel tempo intercorso, soltanto una mezza mischia da calcio d’angolo in pieno recupero. Nella ripresa il Giugliano si limita a gestire il ritmo della partita e prova a portare a casa i 3 punti contro un Latina spento e senza molte idee. Piccolo spauracchio solo nel finale per gli uomini di Bertotto in una mischia su calcio d’angolo sulla quale esce Russo e salva il risultato. Finisce così con il Giugliano che sbanca Latina e si riporta in piena zona play off a quota 33 punti sorpassando proprio il Latina che rimane fermo a 31 punti.

Tabellino

LATINA (3-4-3): Fasolino; Rocchi, Marino, De Santis; Paganini, Perseu, Di Livio, Ercolano; Del Sole, Fella, Riccardi. Allenatore: Fontana.

GIUGLIANO (4-3-3) – Russo; Yabre, Menna, Cargnelutti, Caldore; Romano, De Rosa, Maselli; Di Dio, Balde; De Sena. Allenatore: Bertotto