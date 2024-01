Il Giugliano di Bertotto ritorna alla vittoria dopo 3 ko consecutivi rifilando un poker ad un Foggia in difficoltà. Gara fortemente condizionata dall’inferiorita numerica per i pugliesi per l’espulsione di Di Noia. La apre Ciuferri, decide la doppietta di Sorrentino e la chiude il neo Acquisto Baldè.

Giugliano-Foggia 4-1

Giugliano obbligato al riscatto dopo i 3 ko consecutivi, sfida un Foggia in forte difficoltà nelle ultime giornate e reduce dalla sconfitta casalinga nel derby con il Taranto. Bertotto si affida in attacco al tridente Ciuferri-Oviszach-De Sena per scardinare la difesa rossonera.

Avvio di gara scoppiettante con i pugliesi che vanno subito in vantaggio al 8′ minuto con Embalo bravo nel cogliere l’ottimo assist di Millico e battere Russo per il vantaggio ospite. Al 18′ avviene l’episodio che indirizza molto la gara verso i padroni di casa, con il Foggia che rimane subito in dieci per l’espulsione di Di Noia che perde la testa e si fa ammonire due volte in 30 secondi prima per un fallo al limite dell’area e poi per le reiterate proteste che gli costano il rosso lasciando i suoi in inferiorità numerica. Il Giugliano avanza così la manovra e si spinge in avanti alla ricerca del pareggio che arriva con Ciuferri che batte nobile con un lob preciso e riporta l’equilibrio al De Cristofaro.

Nella ripresa il Giugliano appare lento e compassato nei primi 20 minuti non riuscendo a recare grandi problemi alla retroguardia foggiana. Bertotto però a dieci dalla fine ha l’intuizione vincente inserendo Sorrentino Gladestony per una squadra a forte trazione anteriore. La scelta si rivela subito vincente con il centravanti gialloblù che al 81′ sblocca la partita svettando più in alto di tutti su un calcio d’angolo. Con il vantaggio gialloblù il Foggia sparisce completamente dal campo e ancora Sorrentino può andare in rete tutto solo per il 3-1. A partita ormai archiviata il portiere dei satanelli Nobile decide di chiudere la sua notte da Horror che con un’avventata uscita lascia la sfera a Balde che tutto solo deposita in rete per il Poker gialloblù.

Giugliano che riprende la sua rincorsa ai play off salendo a quota 28 punti. Foggia sempre più in difficoltà con un solo successo nelle ultime 7 partite.

Il tabellino

GIUGLIANO (4-3-3) Russo; Menna (15’pt Di Dio) Berman, Caldore, Yabre; Gladestony (34’st Sorrentino), Berardocco, De Rosa (25’st Vogiatzis); Oviszach (25’st Balde), De Sena, Ciuferri. All.Bertotto

FOGGIA (4-2-3-1) Nobile; Salines, Fiorini (1’st Riccardi), Carillo, Rizzo; Marino, Di Noia; Embalo (21’st Beretta), Schenetti (29’pt Frigerio), Millico; Tonin. All. Coletti

Marcatori: 8’Embalo (F), 30′ Ciuferri (G), 81′, 86′ Sorrentino (G), Balde 91′ (G)