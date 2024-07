Continuano le operazioni di mercato in casa Giugliano, che dopo l’accesso per la prima volta ai Playoff, vuole restare tra i protagonisti del girone C, nonostante la concorrenza appare agguerrita. La società ha garantito al mister Valerio Bertotto l’approdo di ben 4 giovani calciatori.

Valdesi ritorna in gialloblù

In arrivo nello scorso gennaio dalla Juve Next, Andrea Valdesi ritorna in gialloblù per vestire anche la maglia del Giugliano. Il laterale destro si è ben comportato nella stagione passata e su esplicita richiesta del mister è ritornato a Giugliano per dare continuità alle belle prestazioni della scorsa stagione.

Il Giugliano Calcio 1928, comunica di aver acquistato a titolo definitivo da Juventus Football Club, il diritto delle prestazione sportive del calciatore Andrea Valdesi.

Il difensore, classe 2004, ha firmato un accordo su base biennale.

Benvenuto

Rinforzo tra i pali con l’arrivo di Pellino

Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver acquisito il diritto delle prestazioni sportive del calciatore, portiere classe 2005, Nicola Pellino.

Benvenuto!

Preso anche GIUSEPPE D’AGOSTINO dal Napoli

Il Giugliano Calcio 1928, comunica di aver acquistato a titolo temporaneo dall’SSC Napoli, il diritto delle prestazione sportive del calciatore, attaccante classe 2003, Giuseppe D’Agostino.

Benvenuto!

Dopo 3 stagioni cede Gladestony in prestito alla Fidelis Andria

Il Giugliano Calcio 1928, comunica di aver ceduto a titolo temporaneo alla Fidelis Andria 2018, il diritto delle prestazioni sportive del calciatore Gladestony Da Silva.