Inizia la gara. Al 5′ tiro pericoloso di Iglio dalla distanza. Al 13′ Giugliano in vantaggio sempre il numero 17 dalla lunga distanza di destro batte Cardinali. Al 17′ ancora occasione per gli ospiti con Gladestony. Il Giugliano spinge alla ricerca del raddoppio che trova alla mezz’ora. Gladestony in verticale per Piovaccari che tu per tu con l’estremo difensore di casa trova il raddoppio. Al 46′ ancora ospiti in avanti con De Rosa che per poco non trova la rete. Sull’angolo seguente testa di Biasiol di poco fuori. Termina il primo tempo con il risultato di 2-0 per il Giugliano.

Il Giugliano passa due volte in vantaggio ma si fa raggiungere: 2-2 a Latina

Iniziato il secondo tempo. Al 4′ testa di Gladestony palla di poco fuori. Al 9′ prima occasione della gara per il Latina con Sannipoli, bravissimo Sassi. Al 14′ azione corale della squadra di Di Napoli, Salvemini conclude alto. Al 20′ è Esposito Antonio a non concludere al meglio una buona occasione per la squadra di casa. Al 27′ il Latina accorcia le distanze con una girata nell’area piccola di Fabrizi. Al 34′ i nerazzurri trovano il pari ancora con Fabrizi che batte Sassi. Al 42′ grande occasione per il Giugliano con De Rosa che non trova la porta. Al terzo di recupero il Latina sfiora la terza rete. Termina la gara con il risultato di 2-2.

Latina: Cardinali, Giorgini, Amadio, Sannipoli, Carletti, Celli, Bordin, Carissoni, Esposito Andrea, Teraschi, Margiotta. A disposizione: Giannini, Tonti, De Santis, Barberini, Di Mino, Rossi, Nori, Fabrizi, Riccardi, Cortinovis. Allenatore: Daniele Di Donato.

Giugliano: Sassi, Ceparano, Poziello Ciro, Salvemini (16’st Nocciolini), De Rosa, Piovaccari (26’st Kyeremateng), Oyewale, Zullo (30’st D’Alessio), Gladestony (26’st Felippe), Iglio (30’st Rondinella), Biasiol. A disposizione: Viscovo, Berman, Rizzo, Poziello Raffaele, Belardo, Scanagatta, Aruta, Gomez, Ghisolfi, Di Dio. Allenatore: Raffaele Di Napoli.

Marcatori: 13’pt Iglio (G); 30’pt Piovaccari (G); 27’st Fabrizi (L); 34’st Fabrizi (L).

Ammoniti: 19’pt Giorgini (L); 4’pt Carletti (L); 15’st Oyewale (G); 36’st Amadio (L); 36’st Kyeremateng (G).

Espulsi:

Recupero: 3’pt; 4’st.