Il Giugliano ospita il Picerno, la Juve Stabia va a potenza per tornare alla vittoria, derby tra Avellino e Sorrento.

Si apre stasera alle 20:45 con l’anticipo tutto pugliese tra Francavilla e Foggia il 23° turno nel girone C di serie C. Il Giugliano ospita il Picerno al De Cristofaro. La Juve Stabia a Potenza alla ricerca della vittoria. Derby con il Sorrento per l’avellino per restare in scia della capolista.

Il programma della giornata

Giornata che si apre stasera con Virtus Francavilla-Foggia, due formazioni quelle pugliesi in grossa difficoltà e a caccia di punti salvezza.

Il sabato di C si apre con la capolista Juve Stabia in trasferta a Potenza per tornare alla vittoria dopo i 3 pareggi consecutivi. Alle 18:30 un vero e proprio spareggio sopravvivenza tra Monterosi Tuscia e Brindisi. Il saturday night vede ben quattro match, Cerignola ospita il Crotone, la Turris si gioca grossi punti salvezza con il Messina al Liguori. La Casertana dopo lo scottante ko di Benevento ospita il Latina per ricominciare la rincorsa alla vetta. E al De Cristofaro Il Giugliano dopo il pareggio con la capolista affronta un’altra delle prime della classe ospitando il sorprendente Picerno, reduce dal match non giocato con il Catania di settimana prossima.

Posticipi domenicali che vedono protagonisti l’Avellino impegnato nel derby con il Sorrento, alla ricerca di un passo falso in vetta per accorciare le distanze. Il Catania dopo lo stop forzato di settimana scorsa riprende il suo percorso ospitando il Monopoli al Massimino. Conclude la giornata il Benevento che dopo la grande vittoria nel derby di lunedì con la Casertana cerca la definitiva continuità nell’ostica trasferta di Taranto di Mr. Capuano