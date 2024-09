Il Giugliano di Bertotto espugna Foggia 1-2 grazie a una doppietta del capitano Roberto De Rosa, trovando il secondo successo consecutivo e volando a quota 11 punti nelle zone alte della classifica.

Foggia-Giugliano 1-2

Bertotto, dopo il successo con il Catania, conferma il tridente con Padula al centro dell’attacco e Njambe e Masala sulle corsie esterne. Linea mediana affidata a De Rosa e Giorgione, con Maselli in cabina di regia. Confermata anche la difesa, con Caldore e Solcia centrali, e Valdesi e Lavardera come terzini.

Per il Foggia, dopo la pesante batosta con il Benevento, Brembilla si gioca una grossa fetta del suo futuro, puntando sul tridente Zunno-Emmausso-Murano, capocannoniere dello scorso campionato.

Primo tempo

La prima grande occasione è del Foggia, che approccia meglio alla gara e sfiora il vantaggio sugli sviluppi di un calcio piazzato. Salines fa da sponda per Ercolani, che dovrebbe solo spingere in rete, ma spreca di testa, salvando il Giugliano. Al 10′, ancora il Foggia pericoloso con Murano, che colpisce di testa ma non trova lo specchio della porta. Il Giugliano appare statico e incapace di creare gioco, non riuscendo quasi mai a offrire palle giocabili ai suoi attaccanti.

Al primo vero affondo, però, il Giugliano passa in vantaggio con un super gol del capitano De Rosa: caparbio Valdesi nel recuperare palla e servire il numero 8, che si gira spalle alla porta e lascia partire un sinistro a giro che si infila all’incrocio dei pali, battendo Perina per il vantaggio dei tigrotti allo Zaccheria. Al 20′ reazione del Foggia con Murano, che contrastato da Caldore manda il destro largo, sfiorando il pareggio. Dopo il vantaggio gialloblù, la partita diventa più accesa e divertente. Al 29′, il Foggia è sfortunato con Salines, che svetta più in alto di tutti ma colpisce la traversa.

Spietato e cinico, invece, il Giugliano, che al 34′ trova la transizione vincente: ripartenza verticale, con Giorgione che si inserisce e calcia di punta. Perina para, ma lascia la palla lì, e per De Rosa è un gioco da ragazzi depositare in rete e raddoppiare, trovando la sua seconda doppietta in maglia Giugliano, dopo quella contro il Crotone nella scorsa stagione. Partono le prime contestazioni dei tifosi del Foggia verso la squadra, che, pur non giocando male, appare fragile. Nel minuto di recupero, Murano regala una speranza trovando un gol, complice un errore di Barosi, che praticamente si fa autogol, riaprendo la gara. Finisce il primo tempo con il Giugliano in vantaggio 1-2 a Foggia.

Secondo tempo

La ripresa si apre con il Foggia che spinge forte alla ricerca del pareggio, ma il Giugliano riesce sempre a essere pericoloso, soprattutto con Njambe, vera e propria spina nel fianco. Al 54′ sfiora il terzo gol, ma Perina risponde. Bertotto opta per il triplo cambio, inserendo forze fresche: dentro Ciuferri, De Paoli e Celenghin per Masala, Padula e Maselli. Al 58′, ancora Foggia pericoloso con uno scatenato Murano, che salta La Vardera e scarica un sinistro violento che impegna Barosi.

Le condizioni del manto di gioco dello Zaccheria, tutt’altro che perfette, contribuiscono a una fase più spezzettata della partita, con il Foggia a fare la partita e il Giugliano compatto e ordinato nel difendere il vantaggio e ripartire. Al 66′, occasione per Ciuferri in una ripartenza in superiorità numerica, ma spreca tentando il mancino dai 25 metri, che finisce fuori. Al 74′, il Foggia va ancora vicino al pareggio con il colpo di testa di Santaniello, che si stampa sulla traversa. Il Giugliano è fortunato, con i pugliesi che colpiscono il secondo legno della gara.

Ultimo quarto d’ora per Romano, al posto di uno sfinito La Vardera. Da sottolineare la grande prestazione del capitano Roberto De Rosa, che si distingue per qualità e quantità, dettando i tempi di gioco del Giugliano. Ci prova ancora Giorgione con il destro sul primo palo, ma Perina intuisce. I tigrotti devono resistere agli attacchi serrati del Foggia nei minuti finali. Il Foggia chiude la partita in 10 per l’espulsione di Ercolani, già ammonito, che entra in ritardo su Giorgione. Finale caotico: il Foggia pareggia con un gran gol di Silvestro, ma fortunatamente l’arbitro fischia un fallo in attacco proprio in contemporanea. Pericolo scampato per il Giugliano, che resiste nei 5 minuti di recupero concessi dall’arbitro e porta via 3 punti importanti dallo Zaccheria e vola al quarto posto in classifica.

Tabellino

FOGGIA: Perina P. (Portiere), Salines E. (dal 38′ st Silvestro A.), Camigliano A., Ercolani L., Felicioli G. (dal 1′ st Vezzoni F.), Tascone S. (dal 18′ st Orlando F.), Danzi A., Gargiulo M. (dal 18′ st Mazzocco D.), Emmausso M., Murano J., Zunno M. (dal 1′ st Santaniello E.). A disposizione: Ascione S., Carillo L., De Lucia V. (Portiere), De Simone L. (Portiere), Mazzocco D., Millico V., Orlando F., Parodi G., Pazienza O., Santaniello E., Sarr A. M., Silvestro A., Vezzoni F.

GIUGLIANO: Barosi D. (Portiere), Valdesi A., Solcia D., Caldore M., La Vardera S. (dal 31′ st Romano A.), De Rosa R., Maselli S. (dal 12′ st Celeghin E.), Giorgione C., Masala M. (dal 12′ st Ciuferri F.), Njambe M. (dal 21′ st Oyewale S.), Padula C. (dal 12′ st De Paoli A.). A disposizione: Acella C., Balde I., Celeghin E., Ciuferri F., D’Agostino G., De Francesco F., De Paoli A., Minelli A., Nuredini A., Oyewale S., Peluso L., Romano A., Russo D. (Portiere), Scaravilli A.

Reti: al 45’+1 pt Murano J. (Foggia) al 18′ pt, al 36′ pt De Rosa R. (Giugliano).

Ammonizioni: al 17′ pt Salines E. (Foggia), al 32′ st Ercolani L. (Foggia) al 35′ st Romano A. (Giugliano).