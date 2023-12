Allo stadio De Cristofaro il Giugliano ospita il fanalino di coda Monterosi Tuscia per continuare la sua risalita verso i play off dopo la convincente vittoria di Monopoli. Bertotto si affida al tridente Ciuferri-Salvemini-Sorrentino.

La partita

Prima occasione per i Laziali con Bittante che al 9′ mette in mezzo un pericoloso tiro cross che sbatte sul palo esterno

Al 26′ Salvemini non approfitta un ottima verticalizzazione gialloblu e con il sinistro non riesce a battere Mastrantonio. Ci provano Caldore e poi Perna andando lontano dalla porta.

Al 38′ Yabre spreca una buona ripartenza in superiorità numerica calciando alto dai 25 metri.

Nel finale di primo tempo il Monterosi va vicinissimo al vantaggio su un calcio d’angolo al 41′ con Costantino che da due passi non trova la porta

Primo tempo tutto sommato privo di grande sussulti con il Giugliano che fa la partita cercando di scardinare l’accorta fase difensiva dei laziali. In pieno recupero però il Giugliano affonda il colpo. Dopo un destro velenoso di Giorgione, Salvemini si fa trovare pronto sul corner seguente e batte Mastrantonio con una deviazione vincente.

Secondo tempo a dir poco entusiasmante con ritmi infuocati con il Giugliano galvanizzato dal vantaggio trovato nel finale di primo tempo

Al 56′ il raddoppio del Giugliano arriva con l’instacabile Giorgione che scende sull’out di sinistra e serve in mezzo Ciuferri che non riesce a ribadire in rete lasciando una palla in area su cui Salvemini non può sbagliare per il 2-0 gialloblu.

Passano 2 minuti e il Monterosi riapre subito la partita con Costantino che approfitta di un rilassamento generale della difesa giuglianese e deposita in rete la quarta marcatura stagionale.

Ripresa pirotecnica al De Cristofaro, al 60′ il Giugliano allunga nuovamente le distanze con Giorgione che proprio come a Monopoli prima si mostra in versione assist man e poi in versione goleador e questa volta lo fa direttamente da calcio d’angolo mettendo in mezzo una tagliente palla che non trova nessuna deviazione e finisce in rete per il definitivo 3-1

Al 74’Fantacci ci prova da fuori area con un gran destro ma Russo la tiene tra i guanti.

Il Monterosi sembra essere vivo nonostante il doppio svantaggio senza tuttavia creare occasione concretamente pericolose.

Finisce così con il Giugliano che continua la sua rincorsa ai play off salendo al nono posto in classifica a quota 25 agganciano momentaneamente il Latina, sempre più ultimo invece il Monterosi che rimane fermo a quota 9 punti.

Tabellino

GIUGLIANO: Russo D. (Portiere), Menna D., Berman T., Caldore M., Yabre M., Giorgione C., Berardocco L., Vogiatzis V., Ciuferri F., Salvemini F., Sorrentino L. (dal 18′ st De Sena C.).

MONTEROSI TUSCIA: Mastrantonio D. (Portiere), Sini S., Piroli D. (dal 18′ st Di Renzo A.), Cinaglia D. (dal 16′ pt Mbende E.), Bittante L., Parlati S., Fantacci T., Altobelli D., Frediani M. (dal 17′ st Palazzino F.), Silipo A., Costantino R.

Marcatori: Salvemini 45+3′,56′ (G), Costantino 58′ (M), Giorgione 60′ (G)