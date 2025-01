Il Giugliano chiamato al derby con la Cavese per ritornare nelle zone alte della classifica, le formazioni ufficiali

Tutto pronto al “Simonetta Lamberti” per il derby tra Cavese-Giugliano, sfida valevole per la ventiduesima giornata del girone C. Fischio d’inizio fissato alle ore 20:30. Vincere per ritornare in alto in classifica Il 2025 di entrambe le squadre si è aperto con un incoraggiante 1-1. I metelliani hanno stoppato il Crotone allo “Scida” in una partita giocata in totale emergenza (solo 14 giocatori di movimento disponibili) mentre i gialloblù hanno fermato l’Avellino grazie alla rete quasi al 90′ di Masala. La classifica è diversa per le due compagini: la Cavese di Maiuri lotta per salvarsi con 25 punti e ha un’occasione importante per fare un salto in avanti in graduatoria e, perché no, cullare ambizioni anche di playoff, invece il Giugliano è già nella parte sinistra con 31 ed un successo permetterebbe di consolidare la propria posizione nella zona spareggi promozione.

Le formazioni ufficiali

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Peretti, Piana, Saio; Rizzo, Sannipoli, Pezzella, Vitale, Marchisano; Fella, Sorrentino. – All. Vincenzo Maiuri.

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Solcia, Minelli Caldore, Oyewale; De Rosa, Celeghin, Giorgione; Ciuferri, Padula, D’Agostino. – All. Valerio Bertotto