Vantaggio di Tavernelli dopo soli 2 minuti, raddoppio di Curcio con un gol meraviglioso da centrocampo. Dopo averla riaperta al 75′ con la rete di De Sena, il Giugliano subisce il 3-1 nel finale da Adriano Montalto in contropiede. Giugliano che non riesce a dare continuità al suo buon momento di forma, mentre la Casertana allunga a 10 la striscia di risultati utili consecutivi.

La Partita

Al primo affondo della partita, la Casertana mette subito in discesa il derby con Tavernelli: il numero 11, servito da Curcio, col mancino non lascia scampo a Russo. La replica del Giugliano arriva all’8′ con Salvemini che, da posizione defilata, scocca un destro impreciso. Al 14′ Ciuferri innesca Giorgione, il quale ha un controllo errato e la palla si perde sul fondo. Tre minuti più tardi e i falchetti si fanno vedere ancora con Tavernelli, il cui sinistro dopo una deviazione si perde di poco a lato. Al 21′ Giorgione dalla distanza saggia i riflessi di Venturi, bravo ad allungarsi e a deviare il pallone in calcio d’angolo. Successivamente Oviszach e Salvemini triangolano, ma l’ex Cavese davanti al portiere rossoblù spedisce la sfera alta sulla traversa. L’ultimo sussulto dei primi quarantacinque minuti lo regala Curcio con un tiro che per poco non diventa un assist per uno dei compagni di squadra. Il secondo tempo inizia con un tentativo di Curcio, ma il suo scavetto termina alto. Al 51′, però, il numero 10 rossoblù beffa Russo direttamente da centrocampo con un gol da cineteca e porta I falchetti sul 2-0. Al 71′ De Sena con una conclusione al volo mette paura a Venturi. Tre minuti più tardi, l’ex Gelbison riapre i conti con un destro preciso che non lascia scampo all’estremo difensore locale. I tigrotti credono nel pareggio e insidiano la porta rossoblù: Damian allontana il pericolo. Con il Giugliano in proiezione offensiva, la truppa di Cangelosi colpisce in contropiede con Montalto. Nel finale non accade più nulla, la Casertana batte il Giugliano 3-1. Tigrotti che interrompono la loro striscia e rimangono in zona play off a 25 punti mentre la Casertana aggancia il Picerno al secondo posto in classifica a 34 punti

Tabellino

CASERTANA (4-3-3): Venturi; Calapai, Cadili, Celiento, Anastasio; Proietti, Damian, Toscano; Tavernelli, Montalto, Curcio. All: Cangelosi

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Menna, Berman, Caldore, Yabre; Giorgione, Berardocco, Vogiatzis; Ciuferri, Salvemini, Oviszach. All: Bertotto

Marcatori: Tavernelli (CAS), Curcio (CAS), De Sena (GIU), Montalto (GIU)