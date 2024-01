Continua la striscia di risultati positivi per gli uomini di Bertotto che trovano un punto nel finale nel match casalingo contro il Picerno che perde 2 punti importanti nelle zone alte della classifica. Al gol di Maiorino risponde un gol di Caldore in pieno recupero

Giugliano-Picerno 0-1

Allo stadio Alberto De Cristofaro, il Giugliano ospita il Picerno in questa gara valida per la ventitreesima giornata del Girone C del campionato di Serie C, dove entrambe le formazioni sono reduci da un pareggio nell’ultimo turno.

Partono forte i padroni di casa, con De Sena che direttamente da calcio di punizione gonfia l’esterno della rete, dando l’illusione ottica del gol.

Al 16esimo risponde la formazione rossoblù, che sblocca immediatamente il risultato: pennellata magica di Maiorino, che disegna una traiettoria imprendibile su calcio di punizione, da vero numero 10, insaccando la rete sul secondo palo. Una vera perla. Al 25esimo rispondono i gialloblù con Romano, che di testa prova a girarla ma non centra la porta. Al 37esimo ancora rossoblù pericolosi: palla sanguinosa persa dalla retroguardia avversaria, con Esposito che viene servito a tu per tu con il portiere ma perde il tempo per la conclusione e si fa recuperare dal difensore, che compie un vero e proprio miracolo. Nel finale ci provano anche i gialloblù, ma senza successo. Finisce cosi il primo tempo con gli ospiti in vantaggio.

Ripresa che si apre senza grandi sussulti con il Giugliano cha attacca a testa bassa senza riuscire trovare grandi pericoli e i Lucani che rimangono accorti nel non concedere nulla agli avversari. Ci prova il neo entrato Baldè senza trovare potenza al suo tiro. Bertotto le prova tutte inserendo anche Diop per Romano apparso il migliore dei suoi. In pieno recupero arriva il meritato pareggio del Giugliano con Caldore che riceve una splendida palla del nuovo acquisto Maselli e con il destro batte Summa per l’urlo di gioia del De Cristofaro. Finisce così con il Giugliano che sale a quota 30 punti e allunga 3 i risultati utili consecutivi. Picerno che sale a 39 al terzo posto momentaneo.

Il tabellino

GIUGLIANO: Russo D. (Portiere), Oyewale S., Berman T., Caldore M., Yabre M., De Rosa R., Berardocco L. (dal 1′ st Maselli G.), Romano A., Ciuferri F., Salvemini F., De Sena C. (dal 1′ st Balde I.). ALL.Bertotto

PICERNO: Summa E. (Portiere), Albertini A. (dal 16′ st Pagliai G.), Gilli M., Allegretto A., Novella M., Gallo A., De Ciancio R., Ceccarelli T. (dal 14′ st Vitali P.), Maiorino P., Esposito E., Murano. ALL.Longo

Reti: al 16′ pt Maiorino P. (Picerno) Caldore 94′(G)