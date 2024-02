24° turno alle porte nel girone C di serie C, si apre il programma domani con 4 anticipi, si conclude domenica con il posticipo serale. Giugliano impegnato a Latina, Juve Stabia continua la sua fuga a Cerignola.

4 anticipi nel venerdì sera

Giornata che si apre con ben 4 match disputati nel venerdì sera, si apre con la capolista Juve Stabia che vuole continuare la sua fuga in vetta ospitando l’Audace Cerignola reduce dalla splendida vittoria in rimonta contro il Crotone. Il Giugliano in visita a Latina a caccia di importanti punti play off a Latina. Allo Zaccheria sfida tra le delusione fino a questo punto del girone con il Catania che , nonostante i tanti acquisti non riesce a trovare continuità, sfida un Foggia in crisi nera. Il Picerno dopo il pareggio in extremis con i tigrotti ricevono la Turris reduce dal pareggio con il Messina.

Le sfide del sabato

Programma del sabato che si apre con il Sorrento che dopo l’Exploit del Partenio ad Avellino vuole continuare a sorprendere ricevendo in casa il Crotone. Sfida salvezza allo Scoglio con il Messina che riceve un Francavilla reduce dalla vittoria nel derby con il Foggia. Le sfide del sabato sera vedono l’Avellino impegnato a Monopoli per riscattare subito la sconfitta con il Sorrento. Il Taranto di Mr Capuano riceve il fanalino di coda Monterosi. Chiude la sfida del Pinto tra Casertana e Potenza con i falchetti che vogliono ritornare alla vittoria dopo 3 turni.

Il posticipo della domenica

Chiude la giornata il Benevento nel posticipo domenicale. Al Vigorito arriva il brindisi con io giallorossi che hanno bisogno dei 3 punti per restare in scia della capolista