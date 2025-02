Il Dott. Alessandro Di Tano, osteopata di fama nazionale, ha dato ampia prova delle sue competenze professionali durante il Festival di Sanremo 2025, portando benessere e relax ai protagonisti del celebre evento. Il suo intervento si è svolto all’interno del prestigioso Festival dei Sogni, un evento esclusivo organizzato dal Dream Massage presso l’esclusiva spa SOMNIA AURA SPA all’interno del rinomato Grand Hotel Des Anglais di Sanremo.

Il Dott. Alessandro Di Tano, Osteopata Casertano, Brilla al Festival di Sanremo 2025 grazie al Festival dei Sogni targato Dream Massage

Il Dott. Di Tano ha lavorato instancabilmente a fianco di artisti, cantanti, giornalisti e addetti ai lavori per garantire loro il massimo benessere fisico e mentale, utilizzando avanzate tecniche di osteopatia e posturologia. L’osteopata casertano ha, infatti, contribuito a ridurre lo stress e a migliorare il comfort di chi viveva la frenesia della kermesse sanremese. Un ringraziamento speciale va al Maestro Stefano Serra, Spa Manager e ideatore e direttore del Festival dei Sogni, che ha scelto il Dott. Di Tano per partecipare al Master Massaggiatore Professionista dello Spettacolo e dei Grandi Eventi 2025.

La sua esperienza e professionalità sono state fondamentali per il successo dell’iniziativa, che ha portato una ventata di serenità e benessere tra le stelle del palco e i volti noti del Festival. Il Dott. Di Tano ha commentato così la sua esperienza a Sanremo: “Partecipare al Festival di Sanremo è stata un’opportunità incredibile, non solo per il prestigio dell’evento, ma soprattutto per poter contribuire al benessere di chi vive il ritmo intenso e le emozioni forti di questo festival. Lavorare a stretto contatto con artisti e professionisti del settore è stata una vera e propria esperienza formativa, che mi ha permesso di mettere in pratica le mie competenze al servizio di un mondo che vive di emozioni e performance. Portare queste tecniche a Sanremo e ora condividerle con la mia comunità a Sessa Aurunca mi rende estremamente felice e motivato.” Ora, tornato a casa, il Dott. Di Tano è pronto a mettere al servizio della sua comunità di Sessa Aurunca e a quella di Cassino, località dove porta avanti la sua attività professionale, il suo prezioso bagaglio di esperienze acquisite a Sanremo, continuando a offrire trattamenti osteopatici e posturali all’avanguardia per migliorare il benessere fisico e mentale dei cittadini del territorio casertano. Concludiamo con un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa straordinaria esperienza e per aver permesso al Dott. Di Tano di portare un po’ di Sanremo nella sua terra.

(Comunicato stampa)