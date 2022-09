I risultati elettorali nazionali e campani in diretta su Teleclubitalia dalle 23.15. La nostra emittente sarà in diretta questa sera per fornire e commentare i dati al momento della chiusura delle urne.

Diretta dopo voto su Teleclubitalia

Collegamenti live da Prefettura, seggi e comitati elettorali per scoprire insieme i risultati, in particolare quelli campani. Ospiti, commentatori e candidati in studio e collegati per commentare gli esiti. Tra questi il giornalista de Il Mattino Antonio Menna.

La diretta sarà sia in tv, sul digitale terrestre, canale 77, che sulle nostre pagine Facebook, Teleclubitalia

Analizzeremo i dati campani, in particolare quelli di Napoli e provincia dove ci sono i seggi più contenibili del Sud Italia e dove si concentrano dunque le attenzioni di tutti gli schieramenti e partiti in campo.