Il Giugliano ritorna alla vittoria nel derby campano con la Turris decide una rete di De Rosa. 3 punti fondamentali di quelli che danno ossigeno per la squadra di Bertotto che trova la sua seconda vittoria in campionato, tigrotti che fanno un bel salto in classifica uscendo per adeso dalla zona play out a 14 punti.

Terza sconfitta consecutiva per la squadra di Bruno Caneo e crisi di risultati che prosegue con le sconfitte che arrivano a 6 nelle ultime 8 partite.

Approccio al match convincente per i tigrotti con una fiammata di Salvemini che si spegne sul fondo, per i corallini invece è un avvio horror. Al 4’ infatti Fasolino non trattiene una palla alta in area, il rimpallo favorisce De Rosa che deposita in rete per il vantaggio ospite. La reazione dei padroni di casa si registra tre minuti più tardi con una conclusione larga di Scaccabarozzi. Al 12’ D’Auria ci prova dal limite dell’area, il tracciante trova la deviazione di Nocerino che finisce sul fondo. Due giri di lancette dopo si rinnova l’asse, questa volta con il secondo che serve il primo, ma la retroguardia gialloblù si salva in extremis. Al quarto d’ora altra potenziale chance per il team biancorosso con un traversone di Scaccabarozzi non raccolto da Maestrelli e Maniero. Al 23’ la traversa nega la gioia a Franco, sul capovolgimento di fronte Fasolino è provvidenziale in uscita su Ciuferri. La Turris si riporta dalle parti di Russo con un nuovo tentativo di Scaccabarozzi al 29’, poi è di nuovo il portiere di casa a dover chiudere su Salvemini al 32’ per evitare il raddoppio al Giugliano.

Il derby resta divertente anche nel secondo tempo, Passa un minuto e De Rosa calcia a pochi metri dal bersaglio, Fasolino salva i suoi. Il centrocampista ed autore del gol al 57’ centra il palo con un bolide dopo un passaggio di Salvemini. Sulla ribattuta Giorgione fallisce il tap-in, calciando alto. Nella seconda parte del match i corallini cercano di alzare il ritmo alla ricerca del pareggio e Pavone non inquadra con una botta al volo su cross di Contessa. Clamoroso quanto accade nel finale di gara: Fasolino tiene a galla i suoi su Oviszach, al 90’ l’arbitro annulla un gol a De Felice per presunto fuorigioco Il derby resta divertente anche nel secondo tempo, Passa un minuto e De Rosa calcia a pochi metri dal bersaglio, Fasolino salva i suoi. Il centrocampista ed autore del gol al 57’ centra il palo con un bolide dopo un passaggio di Salvemini. Sulla ribattuta Giorgione fallisce il tap-in, calciando alto. Nella seconda parte del match i corallini cercano di alzare il ritmo alla ricerca del pareggio e Pavone non inquadra con una botta al volo su cross di Contessa. Clamoroso quanto accade nel finale di gara: Fasolino tiene a galla i suoi su Oviszach, al 90’ l’arbitro annulla un gol a De Felice per presunto fuorigioco

TURRIS: Fasolino G, Burgio R. (dal 21′ st Contessa S.), Cocetta N., Maestrelli A. (dal 26′ st Saccani M.), Cum G. (dal 40′ st Guida A.), Franco D., Scaccabarozzi J., Frascatore P., Nocerino L. (dal 1′ st Pavone F.), Maniero R., D’Auria G.. A disposizione: D’Alessio L., De Felice F., Iuliano A. (Portiere), Matera A., Miceli M., Onda A., Pagno A. (Portiere), Primicile A.

GIUGLIANO: Russo D. (Portiere), De Rosa R. (dal 26′ st Gladestony), Caldore M., Berman T., Yabre M., Giorgione C. (dal 32′ st Vogiatzis V.), Berardocco L., Ciuferri F. (dal 26′ st Oviszach E.), Di Dio F. (dal 1′ st Menna D.), Salvemini F. (dal 38′ st Bernardotto G.), De Sena C.. A disposizione: Baldi G. (Portiere), De Francesco F., Eyango S., Manrrique G. (Portiere), Nocciolini M., Oyewale S., Sorrentino L., Stabile D. P., Zullo W.

Reti: al 4′ pt De Rosa R. (Giugliano) .

Ammonizioni: al 45′ pt D’Auria G. (Turris), al 21′ st Frascatore P. (Turris) al 35′ pt Di Dio F. (Giugliano), al 45′ pt De Rosa R. (Giugliano).