Il comune di Napoli assumerà 1000 nuovi dipendenti a partire dal 1 giugno 2023. Lo ha annunciato il direttore generale Pasquale Granata nel corso del confronto in commissione polizia municipale e personale, presieduta da Pasquale Esposito. A partire dal 1º giugno ed entro il 15 l’amministrazione del Comune di Napoli assumerà circa 1000 nuovi dipendenti.

Il Comune di Napoli assume, 1000 posti disponibili

L’obiettivo è quello di rafforzare l’intera macchina amministrativa e potenziare gli uffici dove manca personale. La riorganizzazione partirà dal vertice, con l’immissione dei 55 nuovi dirigenti, per poi procedere alla distribuzione del personale di categoria C e D. .

I neoassunti saranno dunque distribuiti sulla base delle esigenze espresse dai direttori e dai presidenti municipali, con l’obiettivo di garantire livelli di servizi uguali su tutto il territorio cittadino. Le nuove immissioni permetteranno poi di liberare le assistenti sociali dai servizi centrali e dalle mansioni amministrative, facendole tornare a svolgere le loro mansioni specifiche nelle municipalità. Oggi, su 193 assistenti sociali solo 130 svolgono assistenza sul territorio.

Sulla scuola, sono previste 50 nuove maestre e 80 stabilizzazioni per gli istruttori socio-educativi, mentre per gli insegnanti di sostegno, 25 saranno assunti da graduatoria e si procederà a un nuovo concorso per 100 nuovi posti.

Per quanto riguardo i neo-assunti del profilo tecnico, essendo risultati idonei solo 13 di categoria D sugli 86 previsti, si punta a modificare il regolamento affinché sia possibile affidare incarichi di responsabilità ai 100 neoassunti tecnici categoria C in possesso dei requisiti necessari.