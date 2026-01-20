Il Carnevale si fa arte: il trionfo della tradizione da “Sweet Chocolate” della pastry chef Maria De Vito

Con l’arrivo del Carnevale, le strade di Giugliano iniziano a profumarsi di zucchero a velo e vaniglia, ma c’è un luogo in particolare dove la festa diventa un’esperienza sensoriale indimenticabile: il laboratorio Sweet Chocolate in via San Vito.
Qui, la Pastry Chef Maria De Vito sta trasformando la tradizione in capolavoro, confermandosi punto di riferimento per chi cerca l’autenticità dei sapori di una volta unita a una maestria tecnica d’eccellenza. Entrare da Sweet Chocolate in questi giorni significa essere travolti da una varietà di prelibatezze che omaggiano la tavola campana. La proposta della Pastry Chef De Vito per questo Carnevale è un inno alla golosità. Le chiacchiere: le protagoniste indiscusse. Maria De Vito le propone nella versione classica fritta, dorate e leggerissime, in quella al forno per chi cerca la fragranza senza rinunciare alla linea, e nelle irresistibili varianti farcite, dove creme vellutate incontrano la sfoglia friabile. Il sanguinaccio: una crema densa, lucida e dal sapore intenso di cioccolato fondente e spezie, preparata secondo la ricetta tradizionale che richiede pazienza e ingredienti di primissima scelta. Le castagnole: piccole nuvole di bontà, morbide all’interno e rotolate nello zucchero, perfette da condividere in famiglia. Le box con i dolci misti di Sweet Chocolate sono una vera esperienza di gusto ed un incontro con la tradizione e con la qualità.
Ciò che rende Sweet Chocolate una destinazione d’obbligo non è solo la varietà, ma la filosofia di Maria De Vito. Ogni dolce è il risultato di una ricerca meticolosa delle materie prime e di una lavorazione artigianale che non accetta scorciatoie. Se volete regalare o regalarvi un momento di pura dolcezza, il laboratorio di Maria De Vito è pronto ad accogliervi con il sorriso.