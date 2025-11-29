“Il bambino di Piscinola” edito da Grausedizioni, Francesco Mennillo torna in libreria con un ritratto intimo e potente della periferia napoletana degli anni ’80

Si intitola “Il bambino di Piscinola”, il nuovo atteso libro del giornalista e cantautore Francesco Mennillo. A dieci anni di distanza dalla sua ultima pubblicazione, Mennillo torna in libreria con un’opera edita da Grausedizioni. Un tuffo emozionante e sincero nell’infanzia trascorsa nella periferia nord di Napoli alla fine degli anni Ottanta e inizio Novanta.

Il libro è un mosaico di “piccoli momenti” che, pagina dopo pagina, restituiscono un affresco vivido e toccante di un’umanità spesso relegata ai margini, ma ricca di bellezza e complessità. L’autore mescola sapientemente malinconia e tenerezza, dolore e bellezza, con una prosa che non giudica, ma osserva, e nell’osservare, restituisce umanità a chi è sempre stato definito solo da una geografia.

L’autore commenta così questo il lavoro narrativo: “I ricordi dell’infanzia hanno resistito al tempo in maniera vibrante e sono così emersi, dopo un lungo percorso personale, piccoli episodi che narrano uno spicchio di umanità della fine degli anni ’80 della periferia napoletana – e aggiunge – gli occhi del bambino di allora hanno insegnato tanto all’adulto di oggi.”

L’incontro di presentazione del volume avrà luogo giovedì 4 dicembre alle 18,30 presso l’Istituto Fratelli Maristi di Giugliano in Campania. L’evento moderato dalla editor Giovanna Prata vedrà i saluti dell’editore Pietro Graus e la partecipazione dell’autore e del giornalista e Direttore di TeleclubItalia Giovanni Francesco Russo.

“Il bambino di Piscinola” è una narrazione che brucia di verità, dove il profumo di quella “pasta e lenticchie che nessuno, neanche mia madre, è riuscita mai più a cucinarmi” diventa metafora di un tempo irripetibile e di radici profonde. Un libro essenziale per chi desidera guardare oltre gli stereotipi e riscoprire la poesia. Il libro sarà disponibile in tutte le librerie e store online.