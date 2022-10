Il colosso svedese Ikea cerca due figure in stage da inserire nel megastore di Afragola. Uno dei profili ricercati si occuperà dell’area food del maxi-store mentre l’altro dello shop.

Ikea Afragola cerca dipendenti: requisiti e come candidarsi

Per lo stage, Ikea offre 600 euro netti come retribuzione mensile, a titolo di rimborso spese. Per candidarsi basta accedere al sito di Ikea, alla sezione “Offerte di lavoro”, trovare il profilo corrispondente e seguire la procedura.

I requisiti

Per presentare domanda, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

Orientamento al cliente, curiosità nel conoscere le esigenze dei nostri clienti;

Ottime doti comunicative e di relazione con i diversi interlocutori;

Risorsa empatica, entusiasta, proattiva, con un approccio positivo e curiosa di imparare a conoscere le strategie commerciali necessarie per soddisfare i nostri clienti.

